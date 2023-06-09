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今年首例！木工罹漢他病毒 高市衛生局：周邊13天抓逾20隻老鼠

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
防疫人員在巷內放捕鼠籠。圖／衛生局提供
防疫人員在巷內放捕鼠籠。圖／衛生局提供

高雄市苓雅區一名從事木工的50多歲男子，從5月24日起陸續出現高燒、頭痛、背痛、食慾不振等症狀，至診所就醫症狀未緩解，5月27日至醫院就醫採檢通報，今日經中央綜合檢驗結果研判漢他病毒確診。衛生局說，這是今年全國第3例、高雄市第1例，個案經治療後目前已出院返家休養。

衛生局表示，此個案獨居，近期並無出國史，主要活動地點為住家及工作地，平時多於工作室從事木工工作，防疫人員接獲通報後，立即啟動緊急防治工作，針對個案工作地、居住地及周邊環境進行漂白水消毒、滅鼠、衛教宣導及環境整頓。

衛生局從在5月27日起，針對個案居住地、工作地進行鼠隻密度監測，截至6月8日，防疫人員在個案工作地周邊共捕獲23隻老鼠。且伴隨發現大量鼠跡，研判個案可能於工作地點遭感染，同職場接觸者1人無症狀。

衛生局說，漢他病毒症候群為人畜共通傳染病，病毒常存在於老鼠唾液、糞便及尿液中，人類主要感染途徑為經由吸入遭鼠糞尿污染帶有漢他病毒的揚塵或接觸鼠類分泌物、排泄物或被鼠類咬傷而感染。

漢他病毒出血熱感染後潛伏期為數天至2個月，主要症狀發燒、頭痛、背痛、腹痛、厭食、嘔吐等，發病後約第3至6天出現出血症狀、蛋白尿、低血壓或少尿，部分患者會出現休克或輕微腎病變，經治療後病況可改善。

落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」是預防漢他病毒最有效的方法。未收妥的食物容易引來鼠類覓食，而倉庫、儲藏室等雜物堆積的空間則提供老鼠窩藏的空間。呼籲民眾平時應落實環境管理，妥善處理廚餘、收妥食物、避免堆置髒亂雜物，而餐飲業、市場攤販、食品工廠尤應重視並落實環境衛生。

民眾執行環境清理時，如發現鼠類排泄物，建議先佩戴口罩、手套及打開門窗，並以稀釋漂白水（100cc市售漂白水+1公升清水比例混合），潑灑於可能被污染的環境，待消毒作用30分鐘後再行清理，以降低感染風險。

個案從事木工工作，工作環境雜亂。圖／衛生局提供
個案從事木工工作，工作環境雜亂。圖／衛生局提供
個案工作地堆放大量雜物，易使老鼠窩藏。圖／衛生局提供
個案工作地堆放大量雜物，易使老鼠窩藏。圖／衛生局提供
衛生局呼籲民眾落實防鼠三不政策，不讓鼠來、不讓鼠吃、不讓鼠住。圖／衛生局提供
衛生局呼籲民眾落實防鼠三不政策，不讓鼠來、不讓鼠吃、不讓鼠住。圖／衛生局提供
衛生局指出，若發現鼠類排泄物，有可能是漢他病毒傳染源。圖／衛生局提供
衛生局指出，若發現鼠類排泄物，有可能是漢他病毒傳染源。圖／衛生局提供
防疫團隊捕獲的溝鼠。圖／衛生局提供
防疫團隊捕獲的溝鼠。圖／衛生局提供
防疫團隊於個案居住地附近捕獲溝鼠。圖／衛生局提供
防疫團隊於個案居住地附近捕獲溝鼠。圖／衛生局提供
防疫人員至個案工作地進行防治作業。圖／衛生局提供
防疫人員至個案工作地進行防治作業。圖／衛生局提供
防治人員於個案工作地周邊環境進行消毒。圖／衛生局提供
防治人員於個案工作地周邊環境進行消毒。圖／衛生局提供

衛生局 漢他病毒

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