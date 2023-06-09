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台中港填方區海堤工程2027年完工 擴展離岸風電業進駐

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
「台北港南碼頭區公共建築新建工程」於公共服務區新建三棟公共建築。圖／台灣港務公司提供
「台北港南碼頭區公共建築新建工程」於公共服務區新建三棟公共建築。圖／台灣港務公司提供

因應能源政策、風電等相關港埠產業發展，及港區長期疏浚大量土方去化需求，台灣港務公司台中港務分公司辦理「台中港填方區新建海堤工程」，5月31日開工，預計2027年完工，完成後提供封閉水域回填空間、港區維護浚挖土方收容去化處，完工回填的新生地將可提供離岸風電相關產業進駐港區開發。

港務公司指出，台中港填方區新建海堤工程總經費約104.6億元，位於台中港石化工業專業區與工業專業區(Ⅱ)間水域，興建海堤總長度約2217m(堤線長)，配合航道維護疏浚工程產出餘土收容南填方區(Ⅲ)、(Ⅳ)-1，目標2026年完成填築共50公頃土地，滿足離岸風電第三階段區塊開發的生產基地使用所需。

港務公司表示，台中港定位為離岸風電母港，具高潛力適合發展離岸風力發電，且距離風場運程最短，加上碼頭水深及後線場地足夠，可容納大型安裝船靠泊，目前工業專業區(II)已進駐有永冠集團、天力離岸風電、世紀樺欣風能、西門子歌美颯離岸風力再生能源等業者。第三階段區塊開發作業，規劃2026至2035年釋出總建置容量15GW(百萬瓩)商機。

另外，港務公司也說，因應台北港南碼頭區新生地港埠招商及配合後續廠商進駐需求，斥資5.57億元辦理「台北港南碼頭區公共建築新建工程」，內側土地面積約146公頃，於公共服務區新建三棟公共建築，分別為聯合辦公大樓、港警廳舍及消防廳舍，5月18日已完工落成。

台中港填方區新建海堤工程位置圖。圖／台灣港務公司提供
台中港填方區新建海堤工程位置圖。圖／台灣港務公司提供

台北港 碼頭 建築

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