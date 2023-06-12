巷口柑仔店的轉型路　獻給島嶼的台式浪漫

圖／倡議部專題中心製作

一間間坐落在街邊巷口或鄉村路邊的雜貨店，不只象徵著臺灣濃濃的人情，也乘載島嶼的風土民情，甚至是一整個時代的變遷。

如果以營業額評估，雜貨店們毫不起眼；若是以人情、連結與故事來衡量，它們如夜空中的北極星般亮眼，帶給旅人安心感。不過，隨著當代浪潮襲來，雜貨店們在號稱現代化、理性效率的攻勢之中紛紛倒下，被便利商店或連鎖量販店取而代之。

不甘就此埋沒在巨浪的雜貨店們，透過數位轉型、社福關懷及貼近地方需求等方式，持續屹立於新時代，牽起過去與未來的連結，用最樸實的行動維繫人與人之間的美好，也是獻給這塊島嶼最「台」的浪漫心意。

開店不只為自己 還有許多待照顧的族群

面對便利商店與連鎖量販店的夾殺，大部份雜貨店無奈關閉，從此，商品利潤、客群人潮及營業額，取代鄰里需求、照顧弱勢等考量。雖然都會區感受的差異不大，在鄉村卻有天翻地覆的變化。

長輩們難以拄著拐杖，走到熟悉的廟口或大樹下，採買物品順便交換近況；移工們再也無法從店內找到熟悉的家鄉商品，緩解思鄉的情緒；孩子們在放學時光也失去一處可以安心待著、有人照管的場所；此外，地方能量、在地特色、居民情感等等，也隨著雜貨店倒下而減損消逝。

為此，雜貨店們試圖找尋轉型之道，挖掘立足點，在大浪打來後還能挺立於水面之上。

擁抱轉型的勇氣 開啟雜貨店的無限可能

「轉型」一詞美其名是創新、優化，似乎任何困境在改變後都能得到好的成果，重獲新生，卻忽略轉型必然破壞原有的營運習慣、思維與方式，結局是好是壞端看每一位主事者的資源與能力。

資源較薄弱的雜貨店們，意外地展現如小草般的柔韌，在各自的位置找到向上生長的空間，向下牢牢抓住土壤。位在行天宮旁小巷的雜貨店，開設早餐店獲得週遭上班族與學生的喜愛、座落於龜吼漁港的雜貨店，用自家新鮮漁獲和炭烤技術，征服觀光客的味蕾。

不只如此，還有開在大溪山路旁的雜貨店，獻上最誠懇的心意，打動週遭工廠主與居民、重返家鄉如美濃、雲林的雜貨店，則是用一店之力，照顧家人的同時也振興社區，展現不輸都市的氣魄、高雄與彰化雜貨店陳列的不只是商品，還有背後代表的永續共好價值觀。

雜貨店們在臺灣這塊土地上長出各種令人驚豔的樣態，雖然每一間店的營業型態不同、營運策略有異，但是它們卻有相似的信念，也就是「守住人情味與照顧生活在島嶼的人們」。

屹立於時代之上 陪臺灣一起長大

時序進入2023年，全世界走出一場百年大疫，過去習以為常的觀念與生活型態都產生改變，通膨、極端氣候也時時打亂人們的步調。

在未來的挑戰接踵而至時，雜貨店們與時俱進，利用過往經驗和準確目光，找到當代議題的解方，進而確認自身定位，屹立於時代之上，持續在老地方亮著令人心安的白色日光燈，也堅守店面陪著下一代臺灣人一起長大。

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