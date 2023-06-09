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每天魚腥草涼茶退火 腎臟病老翁心悸喘不過氣

中央社／ 南投9日電

王姓老翁有慢性腎臟病，因覺得火氣大，每天喝一大碗魚腥草煮的涼茶退火，健檢時發現血鉀濃度超標，還會心悸；醫師指出，腎臟功能不佳無法排出鉀離子，恐心律不整，對老人家尤其危險。

衛福部南投醫院今天發布新聞指出，80歲王姓老翁罹患慢性腎臟病，需定期回醫院檢查，老翁檢查顯示血鉀濃度超過正常值近2倍，老翁也說會心悸不舒服，感覺喘不過氣。

南投醫院腎臟科主任莊宗芳指出，老翁因自覺胸悶及火氣大，聽說多喝魚腥草煮的涼茶可退火，所以每天都喝一大碗。

莊宗芳說，腎臟是身體內鉀離子主要排泄器官，可透過尿液排出，但腎臟病患可能無法順利排出鉀離子，導致血鉀濃度過高，會出現手指麻痺、嘴唇麻木、疲倦、無力、心律不整等症狀。

南投醫院中醫科醫師賴卉蓮說，魚腥草成分包含魚腥草素、揮發油、蕺菜鹼等，對多種細菌有不同程度的抑制作用，能擴張腎動脈，增加腎動脈血流量，因而有利尿作用，臨床應用還是應該在專業中醫師指導下使用。

南投醫院營養師黃淑敏表示，當腎臟受損，組織細胞遭受破壞，鉀離子會被釋放進入血液，導致高血鉀症，因此慢性腎臟衰竭患者須限制飲食中鉀的攝取。

南投 醫師

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