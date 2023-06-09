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基隆中午大雷雨像用倒的 警報器猛響、多區道路積淹水
中央氣象局今天中午針對基隆市、新北市、宜蘭縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午1時15分。基隆12點多雷雨交加，雷聲不斷，連警報器都一直響，多區出現大雨，造成道路積淹水。
市議員施偉政說，基隆中午一場暴雨，造成中山區多處淹水及積水，他提醒基隆市府，季節進入汛期，工務相關局處應留意山坡地質敏感區域及已開挖工區進行預防坍方工事，並檢討積水處改善導水。
今天中午中大口路喜市社區前方淹水，水溝不通；復興路也大積水，民眾騎機車經過時濺起大片水花，淋得全身濕。中山、安樂、中正、信義區雨都很大，不少人在社群說「基隆下暴雨，很多路積水了」。
氣象局說，旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風甚或伴隨冰雹發生，若發生於溪流河川上游易於下游出現溪(河)水暴漲，排水不良區域則易發生淹(積)水現象，強大雨勢威脅各項戶外活動並將造成能見度欠佳影響行車安全，山區易發生坍方、落石、土石流。（影片由議員施偉政提供）
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