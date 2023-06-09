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孕產婦諮詢專線衝1.8萬通 「確診能否餵母奶」躍前3名

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
衛福部國健署孕產婦關懷諮詢專線，統計111年進線1.8萬通，最關心的前三大議題，分別是寶寶照護、母乳哺育、資源轉介。本報資料照片
衛福部國健署孕產婦關懷諮詢專線，統計111年進線1.8萬通，最關心的前三大議題，分別是寶寶照護、母乳哺育、資源轉介。本報資料照片

本土新冠疫情本周達高峰，疾管署評估每天約增加2.3萬至2.8萬人染疫。許多新手爸媽染疫，也憂心是否可以持續哺乳，國健署統計，孕產婦關懷諮詢專線去年進線1.8萬通，最關心的前三大議題，分別是寶寶照護、母乳哺育、資源轉介。

國健署婦幼健康組副組長蔡維誼表示，從準備懷孕到產後育兒階段，準爸媽們可能會因不熟悉孕產過程變化及寶寶照顧技巧，而產生各式各樣的問題，根據專線統計，去年共有1萬8011通服務，提供諮詢2萬4730個問題，最關心包括寶寶照護30.7%、母乳哺育28.9%及資源轉介15.8%。

另外，準爸媽最常問的3大問題，包括「寶寶大便顏色和之前不一樣，是正常現象嗎？」、「確診COVID-19可以持續哺乳嗎?」、「乳房有硬塊，該怎麼處理？」

蔡維誼指出，寶寶大便正常的顏色是黃色或綠色，如果是淡黃色、灰白色屬於不正常，應懷疑是否有膽道閉鎖或肝內膽汁滯留，應盡快就醫請教專業兒科醫師，以免延誤病情。爸媽平日在寶寶排便時，可利用兒童健康手冊嬰兒黃金九色卡，在日光或充足的光線下比對以清楚辨識。

根據國外研究，確診產婦的母乳雖有新冠病毒核酸，但無法培養出活性病毒，因此病毒不會從母乳傳播給嬰兒；相反地，母乳中含有抗新冠病毒的IgA與IgG中和抗體，可以給予嬰兒保護，母乳提供寶寶均衡、易消化的營養成分及增加免疫力的抗體，也有助於寶寶腦部神經發育，因此台灣及美國的兒科醫學會與世界衛生組織，都建議疑似或確診的母親持續母乳哺餵。

蔡維誼建議，媽媽2、3小時要將奶水己出，刺激乳房持續分泌奶水，若沒有將奶水移出，會造成乳房腫脹，嚴重恐造成乳腺管阻塞，同時伴隨著硬塊產生，最後就演變為乳腺炎。要解決奶水不足、預防乳房腫脹及硬塊，應掌握「3餵」的技巧，早早餵（儘早開始哺餵母乳）、正確餵（寶寶和媽媽以正確方式讓寶寶喝到足夠奶水），隨時餵（依寶寶需求想吃就餵）。

國健署表示，新手爸媽從準備懷孕到產後育兒階段，會產生各式各樣問題，國健署101年建置建置免付費孕產婦關懷諮詢專線0800-870-870（華語諧音：抱緊您，抱緊您），提供從孕前、孕期至產後照護、母乳哺育指導、親子健康、情緒困擾等議題之保健諮詢、傾聽、關懷及支持與必要的資源轉介等，幫助新手爸媽及其家人早日順利上手，減少恐慌與焦慮，也有國語、台語、越南語及印尼語的專人服務。孕產婦關懷網站（ https://mammy.hpa.gov.tw/ ），可以查詢相關資訊；或利用孕產婦關懷Line官方帳號（ ID： @mammy870870 ），可以定期收到婦幼衛教訊息等。

母乳 國健署

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準爸媽不慌 免費孕產婦關懷專線提供個別化諮詢

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