高雄水情下周跳級轉綠燈？陳其邁對水情這樣看
高雄去年底至今面對嚴峻水情，不過高雄市長陳其邁今天帶來好消息，下周水情燈號有望轉成水情提醒的綠燈，讓受到影響游泳池、工業等用水恢復正常。
今天高雄市議會進行總質詢時，議員鍾易仲針對水情問題提出建議，陳其邁在答詢時說到，近日有下雨水情有望轉為綠燈。而高雄目前水情燈號為減量供水的橙色燈號，若要轉為水情提醒的綠燈，就直接跳過了減壓供水的黃色燈號。
陳其邁稍後受訪時進一步表示，水情以連續兩周高屏溪川流量超過20cms做判定標準，目前高屏溪流量為33cms，加上氣象局及學術機構預判未來水情樂觀，因此會跟水利署討論，可以把水情燈號轉為水情提醒的綠燈，在游泳池、工業用水、產業用水管制的部分就能放寬。
對未來水情，陳其邁說高市府水利局與中央水利署已針對明年水情超前部屬，也會在開發多元水資源方向努力，水利署也承諾未來會補助地下水補注等相關計畫，來維持高雄穩定用水。
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