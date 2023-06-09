高雄水情下周跳級轉綠燈？陳其邁對水情這樣看

高雄去年底至今面對嚴峻水情，不過高雄市長陳其邁今天帶來好消息，下周水情燈號有望轉成水情提醒的綠燈，讓受到影響游泳池、工業等用水恢復正常。

今天高雄市議會進行總質詢時，議員鍾易仲針對水情問題提出建議，陳其邁在答詢時說到，近日有下雨水情有望轉為綠燈。而高雄目前水情燈號為減量供水的橙色燈號，若要轉為水情提醒的綠燈，就直接跳過了減壓供水的黃色燈號。

陳其邁稍後受訪時進一步表示，水情以連續兩周高屏溪川流量超過20cms做判定標準，目前高屏溪流量為33cms，加上氣象局及學術機構預判未來水情樂觀，因此會跟水利署討論，可以把水情燈號轉為水情提醒的綠燈，在游泳池、工業用水、產業用水管制的部分就能放寬。