YT網紅「金針菇」泡菜爆違規添加劑 衛生局：最重罰300萬

百萬YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」創立韓食品牌「金家ㄟ」昨晚發聲明致歉，兩產品含有糖精鈉鹽成分的「糖粉」，已購買的消費者可全額退費，金家ㄟ泡菜、金家ㄟ小菜全品項即起停售。台北市衛生局接獲檢舉昨前往稽查，抽驗產品檢驗防腐劑與甜味劑，至少10天才有結果，若直接添加則違反食安法，可處3萬至300萬元。

該品牌的聲明指出，「金家ㄟ」於6月8日上午11點接獲台北市衛生局通知，金家ㄟ所屬「金家ㄟ泡菜－正宗韓式」產品中含有非本產品使用範圍之添加物「糖精鈉鹽」（甜味劑）。除了提供產品予檢驗調查，也要求製造商立即釐清狀況給予回覆，並於金家ㄟ官網預防性下架與暫停販售該產品，且自主進行事實查核。

聲明表示，6月8日下午收到製造商回覆，該製造商坦承自2023年4月6日起，在金家ㄟ不知情的狀況下自行添加含有糖精鈉鹽成分的「糖粉」於「金家ㄟ泡菜－正宗韓式」、「金家ㄟ小菜－蔥泡菜」兩項產品中。針對該製造商違規添加糖精鈉鹽，已要求製造商回覆說明細節，金家ㄟ並立即下架該製造商所產製兩項產品。

業者宣布，即日起該製造商所產製「金家ㄟ泡菜、金家ㄟ小菜」產品線全品項停售，同步將全品項送至第三方公正檢驗機關檢驗相關添加物。3月29日至6月8日購買「金家ㄟ泡菜－正宗韓式」、「金家ㄟ小菜－蔥泡菜」的消費者，以及已訂購兩項產品但尚未收到者，將全額退款與回收。

台北市衛生局食品藥物管理科長陳怡婷表示，衛生局接獲檢舉並於昨日前往稽查，並抽驗產品檢驗防腐劑與甜味劑，檢驗結果至少須10個工作天，另製造工廠在新北市，將由新北市衛生局釐清製程與原料狀況。

陳怡婷提到甜味劑來源，若是從原料而來，衛生局將請示食藥署是否違規，如果直接添加則違反食安法第18條，可處3萬至300萬元並回收下架產品。