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台鐵通勤月票專用通道恐塞爆？陳建仁指示：更精進處理

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
北中南3大生活圈「TPASS行政院通勤月票」預計7月1日上路，台鐵設有專用通道。記者周湘芸／攝影
北中南3大生活圈「TPASS行政院通勤月票」預計7月1日上路，台鐵設有專用通道。記者周湘芸／攝影

北中南3大生活圈「TPASS行政院通勤月票」預計7月1日上路實施，台鐵7月1日於全台120個車站開賣、提供加值，並設有通勤月票專用通道，外界擔心專用通道不足恐造成人潮壅塞。行政院長陳建仁今出席鐵路便當節活動時受訪表示，會請交通部就相關安排更精進處理，希望大家都能有便捷舒適省錢的交通運輸工具。

陳建仁指出，疫後公共運輸專案7月1日起北中南展開，這段期間呼籲大家都能踴躍使用大眾運輸，不只減少交通壅塞、避免汙染，也讓通勤更舒服。過程會請交通部就相關安排更精進處理，希望7月開辦後，大家都能有便捷舒適省錢的交通運輸工具。

「TPASS行政院通勤月票」北中南生活圈於6月15日開放捷運站、客運站等窗口加值購票，7月1日上路後，台鐵窗口也加入販售，每人可享1次免費領卡。三大生活圈初估每月有62萬人次使用，另有9縣市已規畫或提報方案，預計年底前上路。

三大生活圈方案包括，基北北桃1200元，中彰投苗（台中市民卡699元、非台中市民卡999元、台中市境內台中市民卡299元、台中市境內非台中市民卡599元）、南高屏999元（台南市境內不含台鐵299元、含台鐵399元、高雄市境內399、屏東縣境內含台鐵399元、不含台鐵299元）。

台中市 台鐵 行政院

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