台鐵公司化董事會名單確認 王國材曝首任董總條件

台鐵公司化明年1月掛牌，首屆董事會成員15人，其中勞工董事占3人。交通部長王國材今出席2023年鐵路節（台鐵136周年）慶祝大會受訪表示，台鐵公司董事會人選已經出爐，董事長跟總經理還有幾個方案在做最後確認，董事長人選要有鐵路相關背景、對公司未來有前瞻性看法，也要有跟員工充足溝通的能力。

王國材指出，目前台鐵公司董事會人選已經出來，已經到籌組階段，董事長跟總經理還有幾個方案在做最後確認，希望能帶動台鐵永續，這是重要指標。董事長要有鐵路相關背景、對公司未來有前瞻性看法，帶領台鐵走向下個100年，也要有跟工會及員工充足溝通的能力，因為有這樣的考量，很多人選就刪掉了。

據悉，勞工董事3人名單分別為台鐵企業工會秘書吳長智、工會文宣組組長林佑哲、工會高雄分會理智長霍善屏。王國材指出，

王國材表示，明年公司條例補貼方案有5、6項都已經差不多了，包括三、四級保養經費明年已經編列、基礎設施相關經費、退撫金、偏遠小站補貼，僅剩票價沒有調整前的票差補貼這一項還在討論，希望趕快確定，明年預算要趕快送到行政院。

被問到明年1月的優退離方案是否可能導致員工提前退休潮，王國材也說，如果屆齡退休的員工就沒辦法，針對提早退休的，建議員工值得留下來跟公司打拚，現在相關法規做很多鬆綁，該補貼都有補貼，尤其在資產開法挹注經費有很多機會，希望未來一起努力。

王國材致詞表示，今年是以台鐵局名稱過最後一次生日，明年就要以台鐵公司過第137次生日，不管他明年6月9日在哪，他還是會來參加。台鐵公司明年元旦掛牌，透過組織調整、企業經營能提高經營效率。

他說，過去台鐵資產開發受限國有財產法、都市計畫法，土地開發送到院內都要2年時間，開發方式也受很多限制，公司化後土地開發鬆綁就更有彈性、更有機會彌補本業收入不足。像日本運輸業的副業收入都占4成以上，捷運也是本業虧損靠其他收入，這對台鐵永續營運很重要，在穩定收入下會變成正向循環，對公司化抱有很大信心。

他也說，公司條例大致都已定案，還有一小部分有行政院的看法，交通部會爭取到最合理方案。新的組織成立要彌補過去的不足，未來半年內希望大家理性提出對安全改革、提升經營效率有幫助的建議，改變勢必會有陣痛期，但若對台鐵安全營運是好的，就希望大家支持。

台鐵局長杜微表示，未來台鐵將改至轉化為公司，不管在企業經營或服務都能有很大進步跟轉變，展望未來，台鐵是國內軌道運輸不可或缺的一環，結合軌道跟公共運輸力量達到運輸路網轉型，也會善用其他資源讓台鐵公司能永續經營。