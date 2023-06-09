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各地不定時短暫陣雨 下周降雨時間更長、範圍更廣

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
今天各地不定時都持續有短暫陣雨機會，也可能會有局部較大雨勢，下午時段機會最高，出門別忘了攜帶雨具，留意下午時段的天氣變化。本報資料片
今天各地不定時都持續有短暫陣雨機會，也可能會有局部較大雨勢，下午時段機會最高，出門別忘了攜帶雨具，留意下午時段的天氣變化。本報資料片

受到鋒面接近影響，今天開始整體大氣環境轉不穩定，天氣風險公司天氣分析師歐宗學說，凌晨各地都有些局部短暫陣雨，其中大台北地區受到鋒前雲系移入影響而有局部雷雨發生，下了一陣不小的雨勢。

歐宗學說，預估今天各地不定時都持續有短暫陣雨機會，也可能會有局部較大雨勢，下午時段機會最高，出門別忘了攜帶雨具，留意下午時段的天氣變化。

他表示，谷超颱風已經發展為中度颱風，預測路徑沒有變化，仍將在台灣東方遠海北上、對台灣沒有影響。

明天台灣附近的鋒面有減弱趨勢，但歐宗學說，仍殘存不穩定的環境，預估各地維持類似容易下雨的天氣型態。到了周日逐漸轉受低壓帶影響，仍是不穩定的天氣。周末期間有安排出遊要留意降雨影響，避免前往山區、溪谷河床等地區，在北部、東半部至恆春半島地區的海岸邊活動則要注意有長浪發生機率。

歐宗學說，下周台灣持續受低壓帶影響，而且西南季風會逐漸來到台灣附近帶來水氣，各地仍然是容易下雨的天氣型態。

下周二北方有微弱的東北風南下，他表示，可能在台灣附近形成滯留鋒面系統，各地的降雨時間可能更長、範圍更廣，也不排除有更大的雨勢發生機會。不過，鋒面滯留的位置仍有不確定性，現階段的預報隨時可能改變，還需要追蹤觀察。

歐宗學說，類似的不穩定環境可能持續到下周末，期間逐日的降雨都會有些變化，還無法確切的掌握，提醒大家如果未來這7-10天有安排戶外活動或重要行程，務必要持續留意天氣預報資訊。

今天各地不定時都持續有短暫陣雨機會，也可能會有局部較大雨勢，下午時段機會最高，出門別忘了攜帶雨具，留意下午時段的天氣變化。本報資料片
今天各地不定時都持續有短暫陣雨機會，也可能會有局部較大雨勢，下午時段機會最高，出門別忘了攜帶雨具，留意下午時段的天氣變化。本報資料片

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