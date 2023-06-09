豪雨特報！ 梅雨來了 吳德榮：下周慎防致災性降雨

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象局發布豪雨特報，今天基隆市地區有局部大雨或豪雨發生，桃園以北、高屏、宜蘭地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊、強陣風，低窪地區慎防積淹水。

中央氣象局說，輕度颱風谷超今天凌晨2時的中心位置在鵝鑾鼻東南東方1170公里海面上，以每小時8公里速度，向西北西轉西北進行。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，中央氣象局颱風路徑潛勢預測圖顯示，今年第3號中颱谷超，將在台灣東側大約1000公里遠的海面上迴轉，對台、日皆無威脅；周末東海岸（包括蘭嶼、綠島）應防長浪發生，岸邊活動要注意。

他說，今天至下周一梅雨季第5波鋒面接近，為滯留鋒，鋒面結構雖不強，西南風輸送的水氣增多，局部地區有陣雨或雷雨；午後對流旺盛，致使降雨範圍擴大、雨勢增強。其中有劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨發生的機率，應注意氣象局的特報。各地白天偏熱、遇雨則稍轉涼；今天北部22至32度，中部24至34度，南部25至36度，東部23至35度。