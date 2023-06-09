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豪雨特報！ 梅雨來了 吳德榮：下周慎防致災性降雨

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今天至下周一梅雨季第5波鋒面接近，局部地區有陣雨或雷雨；午後對流旺盛，致使降雨範圍擴大、雨勢增強。本報資料照片
今天至下周一梅雨季第5波鋒面接近，局部地區有陣雨或雷雨；午後對流旺盛，致使降雨範圍擴大、雨勢增強。本報資料照片

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象局發布豪雨特報，今天基隆市地區有局部大雨或豪雨發生，桃園以北、高屏、宜蘭地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊、強陣風，低窪地區慎防積淹水。

中央氣象局說，輕度颱風谷超今天凌晨2時的中心位置在鵝鑾鼻東南東方1170公里海面上，以每小時8公里速度，向西北西轉西北進行。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，中央氣象局颱風路徑潛勢預測圖顯示，今年第3號中颱谷超，將在台灣東側大約1000公里遠的海面上迴轉，對台、日皆無威脅；周末東海岸（包括蘭嶼、綠島）應防長浪發生，岸邊活動要注意。

他說，今天至下周一梅雨季第5波鋒面接近，為滯留鋒，鋒面結構雖不強，西南風輸送的水氣增多，局部地區有陣雨或雷雨；午後對流旺盛，致使降雨範圍擴大、雨勢增強。其中有劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨發生的機率，應注意氣象局的特報。各地白天偏熱、遇雨則稍轉涼；今天北部22至32度，中部24至34度，南部25至36度，東部23至35度。

吳德榮說，下周二至周六的模式模擬顯示，梅雨季第5波滯留鋒在台灣附近南北徘徊，配合西南氣流，逐漸調整成梅雨旺盛期的型態，慎防劇烈天氣及連日大量降雨致災。不過，既為期末模擬，模式持續調整中，逐日天氣仍有變化，需密切觀察。

輕度颱風谷超今天凌晨2時的中心位置在鵝鑾鼻東南東方1170公里海面上，以每小時8公里速度，向西北西轉西北進行。圖／取自氣象局網站
輕度颱風谷超今天凌晨2時的中心位置在鵝鑾鼻東南東方1170公里海面上，以每小時8公里速度，向西北西轉西北進行。圖／取自氣象局網站
典型旺盛梅雨型態為滯留鋒在台灣附近南北徘徊，配合西南氣流增強（左圖）。歐洲模式模擬14日8時850百帕天氣圖（右圖，取自tropical tidbits）顯示，逐漸調整成類似的型態。圖／取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄
典型旺盛梅雨型態為滯留鋒在台灣附近南北徘徊，配合西南氣流增強（左圖）。歐洲模式模擬14日8時850百帕天氣圖（右圖，取自tropical tidbits）顯示，逐漸調整成類似的型態。圖／取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄

氣象局 梅雨

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