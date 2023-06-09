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童染猴痘 續追蹤同班21人

聯合報／ 記者李青縈／台北報導
猴痘疫情概況。圖／疾管署提供
猴痘疫情概況。圖／疾管署提供

我國日前出現首例兒童猴痘個案，也是首例家庭群聚。疾管署副署長羅一鈞昨表示，經新竹市衛生局訪查後，維持確診男童就讀的幼兒園傳播風險為「低」，衛生局已成立諮詢專線，同時跟醫院建立醫療諮詢與就醫轉介機制。

羅一鈞指出，幼兒園昨已完成清潔消毒，衛生局將主動追蹤男童同班廿一名同學的健康至本月廿二日。從去年到今年猴痘仍為親密接觸傳播，若傳播模式沒改變，基本上不會有大規模傳播風險。

中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬說，幼兒是家人不小心傳染，以流行病學來說，小孩子感染的意義不大，重要的是要加強教育，同住家人明知道有感染等情形，應避免和幼兒互動；確診者也要避免在同一空間活動，必須等急性期結束、完全結痂、沒有傳染力再互動。

我國猴痘目前確診一四九例病例，包含一三七例本土及一二例境外移入。黃高彬說，考量台灣民族性保守，大眾若是對猴痘有一定認知，不至於造成大流行。

衛生局 猴痘 確診

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