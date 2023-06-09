健康你我他／注意飲食作息 吃東西前洗手

2020年2月台灣新冠肺炎疫情爆發，口罩、快篩、隔離、疫苗等政策，把全民日常都打亂了。今年五月疫情趨於穩定，調整為第四類傳染病，我們安養機構的住民們，吵著說政策鬆綁，要開放多元社團活動，回歸日常，於是部分長者脫下口罩，大跳健康舞、歡唱卡拉OK，手作各式咖啡、糕餅、小吃，開懷地大啖美食，重回往日的歡笑。

某日，一位未曾確診過的住民，全身無力、倦怠，起身如廁困難癱軟在地，緊急送醫快篩陽性、肺炎住院治療。接續有數十位住民出現發燒、咳嗽、胸痛、流鼻水、肌肉痠痛等不適，快篩陽性，立即就地健康自主管理。工作同仁精神壓力大，全面環境消毒、協助送餐送藥、測量生命徵象、生活起居照顧，忙得人仰馬翻，希望盡快度過。

與病毒共存是必然。工作中，口罩、手套、酒精不離身，漂白水是清消環境好幫手，確實做好洗手步驟；下班後外套、鞋子陽台通風，噴酒精、洗手、更衣，降低病毒帶回家風險。

曾確診的我，增強免疫力是避免再被感染的不二法門。飲食要營養均衡，吃維他命、補充益生菌維護腸道健康；作息規律，散步運動排汗，按摩合谷、湧泉、太衝等穴道，泡澡聽音樂紓壓，曬太陽促進循環、吃東西前必洗手，簡單生活，持之以恆，就是我對抗病毒的平常心法。