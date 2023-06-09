海洋日到政院抗議 環團籲停審四接

協和電廠改建案（四接）爭議不斷，昨天是世界海洋日，守護外木山行動小組再到行政院門口前抗議，要求蔡英文總統及行政院長陳建仁勿忽視四接爭議，同時呼籲行政院不要再當「被台電中油看守的內閣」。

守護外木山行動小組表示，蔡英文上周與陳建仁到基隆外木山海邊騎腳踏車，面對四接填海造地爭議，蔡英文避而不談，陳建仁則是不斷跳針重申「支持以氣換油」、「政府要依法行政」，完全忽視目前四接填海造地東移方案在調查與審查上的違法問題。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，燃氣火力電廠屬高碳排的化石能源，改建後的碳排量，預估約為近3年低度運轉的協和電廠實際碳量的2.5至3.4倍，碳排不減反增；如欲降低空汙，無論直接將場址轉型地熱電廠，或是將協和改建經費1千多億投入北北基宜分散發展節能，地熱、屋頂型光電，空汙排放量都更低。

守護外木山行動小組召集人王醒之表示，台灣光是天然氣接收站之亂，從中油三接亂到台電四接，這2家國營事業宛如能源巨獸，以能源轉型之名，圈地又圈海，台電、中油爭搶天然氣主導權已到惡性競爭。不論總統怎麼選、藍綠如何輪流執政，最終形成國營事業綁架行政院「尾巴搖狗」局面。

王醒之表示，這2家國營公司引發的「能源內戰」，不但以海洋生態為祭旗，更犧牲基隆港營運、拖延能源轉型政策，最後竟還挾持執政黨，在珍愛藻礁公投、基隆護海公投等2個公投上輾壓民意，大開民主倒車，呼籲行政院在最後的任期內，應即刻停止環評的違法審查，否則將成為名副其實「被台電中油看守的內閣」。