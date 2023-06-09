3大生活圈月票 6月15日開放購票加值

「TPASS行政院通勤月票」北中南生活圈6月15日開放加值及購票，7月1日上路。交通部長王國材表示，若月票政策執行成效好，未來可納入一般預算繼續辦理；公路總局指出，三大生活圈初估每月有62萬人次使用，截至目前已有9.7萬人次預購票卡。此外，還有9縣市規畫或提報月票方案，盼能在年底前上路。

公路總局長陳文瑞表示，三大生活圈方案包括，基北北桃的1200元；中彰投苗分為台中市民699元、非台中市民999元，台中單一縣市分為台中市民299元、非台中市民599元；南高屏999元，台南市單一縣市不含台鐵299元、含台鐵399元、高雄市單一縣市399元，屏東縣單一縣市含台鐵399元、不含台鐵299元。

公路總局指出，根據各生活圈自行預估，基北北桃每月將有50萬人次使用、中彰投苗4萬人次、南高屏8萬人次。特別預算分3年執行。其中，基北北桃每年約占50億元、中彰投苗10億元、南高屏20億元，其他縣市10億元，會根據用量調整。

陳文瑞表示，除了3大生活圈、11縣市於7月上路，另有9縣市提出想法或送件，都還在初審階段，希望都能在年底前上路。桃竹竹苗分為桃竹竹苗999元、桃竹竹799元、竹竹苗699元、竹竹288元；北宜生活圈分為宜蘭縣750元、北宜國道1800元、北宜國道及雙北2300元；雲嘉嘉南分為雲林縣、嘉義縣、嘉義市仍在規畫；僅單一縣市則有澎湖縣規畫中，台東縣299元，花蓮縣99元、含台鐵299元、含台鐵及公路客運399元。

他說明，民眾6月15日起可至境內捷運站、輕軌站、客運場站、部分縣市公所加值或購票，台鐵窗口則於7月1日開放。基北北桃方案適用境內捷運、輕軌、台鐵、市區客運、公路客運（含國道客運）及公共自行車，目前開放悠遊卡，其他票證分階段上線。

中彰投苗方案適用境內捷運、台鐵、市區客運、公路客運（含國道客運）及公共自行車（前30分鐘免費），目前開放悠遊卡、一卡通、愛金卡（暫無法使用台鐵及公共自行車）。南高屏方案適用運具為境內捷運、台鐵、市區客運、公路客運、公共自行車（前30分鐘免費）及渡輪（鼓山-旗津、前鎮-中洲），目前適用一卡通。