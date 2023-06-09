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疫情騷動 中市啟動守護專案 2-12歲發快篩

聯合報／ 記者陳秋雲／台中報導
台中市暑期守護兒童防疫方案，2至12歲兒童免費發放每人2劑新冠快篩試劑。圖／市府新聞局提供
台中市暑期守護兒童防疫方案，2至12歲兒童免費發放每人2劑新冠快篩試劑。圖／市府新聞局提供

疫情風險攀升，台中市啟動「暑期守護兒童健康專案」，今天起到7月12日，2至12歲兒童免費發放每人2劑COVID-19快篩試劑，透過學校與幼兒園發放、未就學兒童家長可持戶口名簿或戶籍謄本到區公所領取，預計29萬名兒童受惠。

衛生局長曾梓展表示，5月1日起COVID-19防疫降階，但疫情威脅並未消失，依疾管署監測資料，台中市今年第19周確診數111名，第20周確診數154名，確診率增加38.7%；第21周確診數計142名，台中市3周來疫情稍緩，但全國近期COVID-19疫情，仍處上升階段。

為了確保兒童健康，台中市啟動「暑期守護兒童健康專案」，2至12歲兒童免費發放每人2劑快篩試劑，兒童出現發燒、呼吸道症狀等疑似新冠症狀，家長可先篩檢，將篩檢結果告知診治醫師，快篩陽性、發燒超過48小時或高燒超過39度、呼吸急促、持續嘔吐或腹瀉等症狀，應盡速就醫；另出現抽搐、意識不佳或持續昏睡、呼吸困難、體溫大於41度、肌躍型抽搐、步態不穩等症狀，應立即就醫。

因應國小畢業，守護專案提早從今天發放，畢業生可帶回家備用，大約60萬劑。教育局執行公私立幼兒園發放、未上學的小朋友可到當地的區公所領取，托兒所如有收部分2到3歲孩子則由所方發放。疫情逐漸加溫，到公共場合宜多留意。

衛生局提醒，台中5至11歲兒童，第3劑追加劑完成率僅約23.4%，鼓勵家長帶孩子接種疫苗，5月16日起完成基礎劑的幼兒可接種BA.4/5次世代莫德納疫苗。台中市接種新冠疫苗送4劑快篩試劑，符合資格且尚未接種的民眾，可至全市合約院所接種。

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