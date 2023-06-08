谷超晚間轉中颱 最新動向、對台影響曝光

谷超颱風今晚轉為中颱。中央氣象局預報員趙竑說，谷超颱風未來將往日本南方海面前進，對台灣不會有直接威脅，但明天起，東台灣仍要留意長浪，周五為恆春半島、周六與周日則擴展至基隆北海岸。

谷超颱風今晚8時中心位置在北緯 16.3 度、東經 130.8 度，以每小時8公里速度，向北北西進行。

中央氣象局指出，明天鋒面接近，加上環境仍為偏南風，天氣暖濕且不穩定，北部及東北部整天不定時有局部陣雨或雷雨，其他地區大致為多雲偶有零星陣雨的天氣，午後受到熱力作用影響，各地仍有局部短暫雷陣雨的機會，尤其在北部、東半部地區、中南部山區易有短延時強降雨，並有局部大雨發生的機率，建議攜帶雨具備用。

至於明天氣溫，還未下雨時，天氣悶熱，西半部高溫可達32、33度，在台南、高雄近山區仍有機會到36度左右高溫，東半部高溫約30、31度。