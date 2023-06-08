仲夏七月 假日公益音樂會開場

盛夏驕陽似火，美妙的音樂流瀉，帶著夏日風情的音符與心靈對話，助大家消除酷暑。由聯合報系文化基金會與台灣厚道社會服務聯合會主辦的「假日公益音樂會」，歡迎音樂同好一起聆賞。

音樂會每週六晚上7時至8時在Hi-Q褐藻生活館舉行，7月分別由五位身障藝人接力演出：1日「療癒女聲罕病歌手Seven」張沐妍、8日徐百香、15日「星空下提琴手」王榮堅、22日「多障藝人」許育瑋、29日「視障創作歌手」楊玉凡。

張沐妍自小罹患罕見疾病馬凡氏症，僅剩0.01微視力，歷經多次心臟手術，每日要克服疾病導致的全身性疼痛，仍積極努力出書、開畫展、出專輯、分享講座，用自己的生命影響生命。認為站在人生舞台，雖然每個人拿到的劇本不同，仍然應努力扮演好自己的角色，相信生命會有無限可能。沐妍將以動人的歌聲唱出鄧麗君的〈千言萬語〉以及〈心動〉。

徐百香一出生即生活在黑暗中，熱愛音樂的她以第一名畢業於文化大學音樂系國樂組，中西樂器難不倒她，籌組國內首支視障無伴奏合唱團，定期前往監所、醫院、學校、安養機構做公益巡演。歡迎大家現場感受唱奏俱佳的百香演出五月天的〈突然好想你〉及李千娜的〈嘟嘟好〉。

各項音樂比賽總是名列前茅的王榮堅，是自閉症患者，學習之路跌跌撞撞，在師長的引導下譜出令人佩服的生命樂章。喜歡古典音樂的他將演出德弗札克的《幽默曲》和馬斯奈《泰斯的沉思曲》，榮堅希望透過演奏，能將曲子的深遠意境分享給大家。

榮獲總統教育獎並考取多張街頭藝人證的許育瑋，不因天生條件阻礙而放棄，努力學習、讓大家知道喜憨兒慢飛還是會有展翅翱翔的一天。本次將演出充滿幸福願望與力量的〈粉紅超跑〉，另一首〈阿母的手〉，不善言詞的他，每每在演奏這首歌時，視線總是搜尋著母親，並送上飛吻感謝。

因高燒導致失明的楊玉凡，害羞的她從音樂中獲得自信，撫平掉入黑暗世界的害怕與不安，帶著勇氣和面對生命的樂觀，創造出屬於自己的美麗和精彩。本次將演出〈如願〉，希望大家在各方面都能如償所願，以及〈練習說再見〉。

看不見世界的徐百香，以中西樂器及演唱分享音樂人生。主辦單位／提供

王榮堅希望透過演奏分享音樂的意境深遠。主辦單位／提供

許育瑋以音樂傳達愛與快樂。主辦單位／提供