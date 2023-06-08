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日月光響應世界海洋日 串聯全台守護台灣美麗海洋

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
日月光海洋日淨灘，獲各界熱烈響應。圖/日月光環基會提供
日月光海洋日淨灘，獲各界熱烈響應。圖/日月光環基會提供

日月光投控（3711）及日月光環保永續基金會，今（8）日攜手內政部警政署，共同舉辦「2023日月光海洋日」，活動號召日月光關係企業宏璟建設、福隆國小、福連國小、及全台潛水隊員和一般社會大眾等約600人，特別邀請我們的供應商夥伴像是廠區廢塑料回收商大豐環保、綠電夥伴富威電力以及產學合作的銘傳大學由足球隊，頂著豔陽在福隆海水浴場進行淨灘活動，同時串聯全台7個潛水地點舉辦淨海撿拾垃圾活動，以實際行動關懷台灣這片土地及海洋，守護地球海洋生態及環境。

日月光環基會依循日月光投控「低碳使命、循環再生、社會共融、價值共創」之四大永續發展指標，積極推動環保公益事業。於110年成立「日月光環保潛水隊」，以實際行動守護台灣海洋生態環境，今年更擴大淨海範圍，連結福隆、龍洞、澎湖、墾丁、小琉球、綠島、蘭嶼7個地點，同步淨灘及淨海，在聯合國世界海洋日的這一天，向人類賴以生存的海洋致敬，也展現日月光照護海洋的決心。

日月光投控行政長暨日月光環保永續基金會執行長汪渡村表示，在聯合國世界海洋日的今日，以實際行動做表率，期待以潛水淨海的方式，吸引更多有志民眾參與，將持續低碳使命，號召更多企業、團體、員工一起投入淨灘、淨海的行列，共同守護台灣美麗海洋。

新北市福連國小校長梁均紘表示，該校的位置離海域只有幾步路，長期已將海洋教育深值在孩子的心中，今天更榮幸能結合日月光擴大守護這一片美麗海洋。日月光潛水隊員姚懿姍表示，個人因為喜歡海洋而進入到潛水的領域，有幸得知公司成立日月光潛水隊，進而投入到淨海行列，也呼籲有興趣參與淨海的民眾可以一同響應淨海的義舉。

日月光集團今日除串聯全台共七個地點舉辦淨海、淨灘外，淨灘活動也響應環保，現場不提供一次性的瓶水，以補水站與循環杯供當日民眾適當補充水分，而收集淨灘所使用的垃圾袋為日月光廢塑膠回收再製環保垃圾袋，將原本使用一次性的氣泡袋、打包膜、泡棉等，將其廢料破碎、造利製程、吹袋、製袋再次於今日淨灘回用，在交通接駁的部份為了避免碳排的產生，也備有參與民眾遊覽車接駁，降低前往活動的車輛數，避免產生不必要的二氧化碳，落實環境永續。

台灣警學專家學校參與日月光集團號召的淨灘活動 。圖 /日月光環基會提供
台灣警學專家學校參與日月光集團號召的淨灘活動 。圖 /日月光環基會提供

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