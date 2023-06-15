梅雨持續發威、颱風蓄勢待發 網：夏天最怕這件事

交通部中央氣象局發布未來一個月天氣展望，表示今年梅雨季總雨量接近正常，5月雨量正常偏少，集中在6月的機會較大。梅雨季雖能有效緩解旱象，卻也是讓人哀號遍野的洗衣磨難季，不僅環境潮溼、容易發霉，衣服常常曬了好幾天卻晾都晾不乾。

氣象局也預測，今年梅雨季各地平均氣溫以正常至偏暖的機率最大。台灣梅雨季潮濕悶熱的環境，正是細菌喜歡的生長環境。

梅雨季濕氣重 衣服晾不乾恐引發細菌孳生

「神啊！快來救救我的衣服吧！」台灣每年5、6月梅雨季，也是讓人哀號遍野的洗衣磨難季，在戶外晾曬，擔心越晾越濕，加上高溫反而成為細菌溫床。

現代人大多在外租屋，由於環境較小，通常沒有陽台；或是家中陽台太小，只好移到室內或浴室曬衣，即使衣服晾乾後，還是會有霉悶味產生，但又不想散發令人尷尬的臭味，只好再把衣服重洗一次。

網友推薦，自從使用白蘭4X的室內晾曬系列，就可以根源解決霉悶味，白蘭4X室內晾曬系列含專利消臭因子，更可達到72小時抗菌除臭效果，舒適清新的香氣讓衣物就像曬過太陽般好聞，超強除臭效果讓室內晾曬一上市就成為爆品，好評不斷。

「真的是超強的洗衣神器！用過就回不去了！」「天氣濕濕悶悶的，洗完的衣服好不容易乾了卻有但悶悶的味道殘留。用白蘭4X室內晾曬洗衣球，衣服乾了以後還是有淡淡清香，聞起來超舒服的啊！」

圖／shutterstock

夏天衣服洗了還是臭？專家親曝這原因

台灣7、8月的悶熱天氣讓人難耐，出門在外容易滿身大汗，汗漬沾染衣物。回到家後若不盡速清洗衣物，就會留下明顯的汗漬痕跡，衣服上頑固的汗臭黃漬更是讓人尷尬。

專家表示，若汗漬再加上殘留在衣物纖維上的皮屑，經過長時間也可能引發細菌滋生。內行網友則推薦紫色的4X抗臭護纖系列，奈米淨透科技能有效洗淨汗臭黃漬，運動機能衣也能使用，更能達到72小時完勝汗臭的效果。

「小孩從學校回來，衣服都臭得要死，跟全家人衣物一起洗，整個洗衣機的衣物都跟著變臭，自從改用白蘭4X抗臭護纖系列後，我都跟孩子說，來來來，盡量流汗沒關係，流再多汗都可以幫你洗香香！」

近來疫情再度發威，在抗菌成為基礎的後疫情時代，白蘭4X全系列都能達到紫外光等級除菌力，持續抗菌達72小時，更能>99.99%抗冠狀及流感病毒，洗衣神隊友實至名歸！

圖／shutterstock

網推洗衣神隊友 全聯優惠任二件七五折

網友好評不斷的白蘭4X全系列，現在買更實惠！6/16 – 7/6歡慶白蘭4X洗衣精新品上市，全聯限時特價任二件75折！

追求方便的民眾則推薦使用洗衣球，小小一顆就能將衣服洗乾淨，也很輕薄不佔空間，直接依照要洗的衣物量丟個一兩顆就好，不用怕手滑一下子倒太多。洗衣球也享有到全聯購買任二件75折優惠，手刀補貨趁現在！

圖／李清宇攝影

洗衣服也能很療癒！喚醒美好記憶的香氛洗衣神器

如果想讓衣物洗後能飄散香氛療癒感，網友公認的香氛洗衣產品，霸榜名單首推白蘭含熊寶貝洗衣精！含天然精油的白蘭含熊寶貝洗衣精，一直是香氛愛好者的心頭好。

網友表示，從小看媽媽買白蘭含熊寶貝洗衣精，把衣服洗乾淨、洗香香，還能夠隨心情選擇不同香味，為洗衣帶來療癒小確幸。等到長大獨立在外後，也還是持續使用白蘭含熊寶貝洗衣精，喚醒美好香氛記憶。

白蘭看準市場需求，持續推陳出新不同香氛，提供消費者多樣化選擇。6月在全聯新上市的兩款獨家香氛「陽光金橙」以及「海洋麝香」，除了可持續散發香氛達24小時，還能有效去除99種汙漬。

喜歡活力柑橘香調，或是追求夏日海灘清爽感的香氛愛好者千萬不要錯過。兩款獨家洗衣精也在這次的特價行列，6/16 – 7/6到全聯購買獨家含熊寶貝洗衣精，享有買一送一優惠，歡慶新香上市！