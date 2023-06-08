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谷超最快今晚轉中颱！氣象局揭動向 明鋒面近降雨趨勢1圖看懂

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
未來一周，全台有短延時強降雨、局部大雨發生可能。圖／本報資料照片
未來一周，全台有短延時強降雨、局部大雨發生可能。圖／本報資料照片

谷超颱風最快今晚成中颱，對台雖無威脅，但明天起至周日，東台灣要留意長浪。未來一周，全台有短延時強降雨、局部大雨發生可能；明天起鋒面接近，天氣轉不穩，北台灣整天有雨；周六至周日，各地雨勢更明顯；下周一起加上低壓帶影響，全台嚴防局部大雨，尤其中南部、東南部降雨時間相對長。

中央氣象局預報員趙竑指出，明天鋒面漸近台灣，加上偏南風影響，各地悶熱潮濕，也有陣雨情況，其中北部、東北部地區因離鋒面稍近，可能有雷雨。

此外，明天午後受熱力作用影響，各地也有局部短暫雷陣雨，特別是北部、東半部地區、中南部山區，可能有短延時強降雨，且有局部大雨發生狀況。

周六至周日，鋒面更接近台灣，各地降雨狀況比周五更明顯，可能有局部短暫陣雨或雷雨，且不定時會有短延時強降雨，以及局部大雨發生狀況。

下周一至下周四，受低壓帶影響，各地降雨機率高，尤其中南部、東南部地區，降雨時間相對長，易發生短延時強降雨，且有局部大雨發生狀況。

至於谷超颱風發展，趙竑說，未來往日本南方海面前進，對台灣不會有直接威脅，但因目前所處的海溫條件有利，最快今晚成中颱。雖無直接影響，但明天起，東台灣仍要留意長浪，周五是恆春半島、周六與周日則擴展至基隆北海岸。

未來一周，各地高溫約30度；明天西半部高溫32度至33度、東半部高溫30度至31度；周六起，受水氣影響，各地高溫普遍在30度至32度。

未來一周降雨趨勢。圖／中央氣象局提供
未來一周降雨趨勢。圖／中央氣象局提供
谷超颱風最快今晚成中颱，對台雖無威脅，但明天起至周日，東台灣要留意長浪。圖／中央氣象局提供
谷超颱風最快今晚成中颱，對台雖無威脅，但明天起至周日，東台灣要留意長浪。圖／中央氣象局提供
下周一起加上低壓帶影響，全台嚴防局部大雨，尤其中南部、東南部降雨時間相對長。圖／中央氣象局提供
下周一起加上低壓帶影響，全台嚴防局部大雨，尤其中南部、東南部降雨時間相對長。圖／中央氣象局提供

高溫 颱風 谷超 氣象局

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