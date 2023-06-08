金曲入圍女歌手1異狀驚覺罹乳癌 挺過4年治療落淚：以為不會再做音樂

樂團「蘇打綠」主唱青峰曾為其作詞的創作歌手蘇珮卿，三年前罹患乳癌，歷經手術、化療、放療及標靶治療。原本自認將離開音樂志業的她，去年病情穩定後，將罹病心情創作成歌曲，發表「你會永遠活在我的歌裡」專輯，並展開巡迴導聽會。今天回到當初治療的和信治癌中心醫院演出，蘇珮卿認為別具意義，藉此機會表達對家人與醫護團隊的感謝。

「音樂是魔法，沉浸在音樂中，身體細胞也會因為音樂想要動起來。」蘇珮卿說，她將這幾年在治療歷程中獲得的靈感譜成曲寫成歌，回到和信醫院演唱別具意義，「其他場次都是聽眾在台下聽到落淚，只有這場是我自己要強忍淚水。」

蘇珮卿說，治療過程雖然辛苦，卻度過了一場從沒想過的簡單生活，化療副作用嚴重時，她連眉毛、睫毛都掉光了，可以好好吃飯的時候，她都會感謝自己的身體，「那種感動是從未體驗過的。」希望藉由音樂將正能量傳遞給更多民眾與病友，「生病給了我很多靈感，經歷苦楚讓我能夠感受得更深刻。」

蘇珮卿說，專輯中最重要的一首歌是專輯同名歌曲「你會用遠活在我的歌裡」，她特別將其放在此次導聽分享會中壓軸演唱。其歌詞中提到「我會一直在這裡歌唱，如果你須要我。」這是留給家人、朋友的一首歌，在專輯版本中有一個段落找來親友大合唱，「獻聲的人好像都活在這首歌裡面。」

蘇珮卿在2019年底發現罹患乳癌。她回憶，當天坐在沙發上看電視，以放鬆姿勢伸懶腰時，竟發現乳房外側硬塊，直覺不太對勁，在朋友的推薦下，她到和信醫院檢查後確診。蘇珮卿說，確診後經歷化療、手術、放療，並配合標靶治療，為期大約一年，治療期間一度覺得自己「應該不會再做音樂。」卻在治療結束，生活回歸正軌後，浮現靈感，一個月內就創作了十多首歌，「這對創作者來說是很少見的情況。」

蘇珮卿的兒子及丈夫也到場聆聽演唱。蘇珮卿說，家人的支持是她度過抗癌歷程的重要支柱，罹癌時兒子年僅六歲，自己只告訴兒子媽媽身體裡面長了不好的東西，需要透過治療「把一組軍隊送進去。」也讓兒子知道過程會很長，外觀可能會有很多改變。她表示，兒子因為年幼，矇矇懂懂，因化療而掉光頭髮時，兒子竟說「媽媽光頭很可愛，好像打工夫的人。」讓人會心一笑，心情也比較放鬆。

蘇珮卿在導聽會尾聲，特別感謝醫護團隊。她指出，從檢查到治療過程中，往返和信醫院很多次，並在過程中感受到醫院氛圍的溫暖，「自己原本很怕醫院，但來到和信我很安心，從櫃檯、護理師到醫師，都很溫暖照顧我。」她分享，常聽到醫護輕言細語說「慢慢來沒關係」，簡短話語對於患者來說，卻是非常重要、充滿關懷。

蘇珮卿也對乳癌病人喊話，希望病友積極治療，找到適合醫師團隊，戰勝病魔、過更好的生活。蘇珮卿的主治醫師，和信醫院血液腫瘤內科部主治醫師陳竹荺和和信醫院院長黃達夫均在會後獻花。蘇珮卿與陳竹荺相擁合照時不住落淚。會後陳竹荺表示，呼籲病友罹癌後應該先了解自己疾病，以及治療的目的，「心態很重要，治療會很辛苦，但是值得的，每個病人都很了不起！」