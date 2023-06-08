快訊

理專不法挪用客戶資金 金管會開罰台新銀行800萬元

紐約暫時停止呼吸：籠罩全城的「橘黃霧霾」怎回事？

若烏克蘭未獲明確安全保證 北約前秘書長：部分成員國或願出兵

海生館徵文暨繪圖活動開跑 鼓勵學子投稿創作拿獎金

聯合新聞網／ 台北訊
指定閱讀書籍之一《奧秘海洋》為海生館出版之科普雜誌。
指定閱讀書籍之一《奧秘海洋》為海生館出版之科普雜誌。

為鼓勵12年國教學生透過閱讀探索海洋，國立海洋生物博物館今年續辦「2023第四屆臺灣科學節《奧秘海洋》徵文暨繪圖活動」，即日起徵稿至7月31日止。本屆主題為「鯨豚與我」，希望學生了解鯨豚的生理與生態後，在科學的基礎上發揮創意，以文字或圖畫反思人類與自然間的關係。

本屆延續往年分為徵文組、繪圖組、特別繪圖組，繪圖組參賽對象放寬至學齡前兒童。活動設立高達88個獎項，除了頒發適用學習歷程檔案之中英文獎狀，更提供總獎金7萬元以上的豐厚獎勵；得獎的同學除了獎金外，更能獲得特別設計的「活動專屬限量毛巾衣」，鼓勵學生們除了透過文字「知海」，也能到走入自然「親海」，進而「愛海」。

此外，為了將同學們優秀的創作讓更多人看見，將於8月辦理人氣獎投票，邀請民眾為心儀的作品投下一票。並且配合「2023第四屆臺灣科學節」的推動，得獎作品預計在11月份「城市遇見海生館」特展展出，也會將作品集結成冊出版。

國立海洋生物博物館誠摯邀請全國學生參與本活動，一同「閱」入書海探索鯨豚的奧秘！

本活動採線上報名，免報名費，詳情請見活動官網（https://reurl.cc/Ye1rrn）。

活動海報。
活動海報。

鯨豚 博物館 徵文 文組

相關新聞

谷超最快今晚轉中颱！氣象局揭動向 明鋒面近降雨趨勢1圖看懂

谷超颱風最快今晚成中颱，對台雖無威脅，但明天起至周日，東台灣要留意長浪。未來一周，全台有短延時強降雨、局部大雨發生可能；...

影／TPASS月票刷台鐵 竟會多扣冤枉錢？交通部認了這麼說

政院通勤月票即將於七月一號上路，不過現在卻傳出台鐵現有閘門並不能直接刷月票，一旦有民眾誤刷原有閘門，將會被多扣冤枉錢，恐...

維他命B群、消化酵素…15項指示藥 取消健保給付

健保是否繼續給付止痛藥、咳嗽感冒藥等八百多項指示藥品，醫藥界長期爭論，衛福部健保署於本周二下午召開會議，歷經三個多小時，...

午後對流旺！13縣市發布大雨特報 宜縣慎防豪雨

午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象局發布豪雨特報。今天宜蘭山區有局部大雨或豪雨，宜蘭地區及西半部、花蓮山區...

3大生活圈+9縣市通勤月票方案一次看！已9.7萬人預購

「TPASS行政院通勤月票」北中南生活圈於6月15日開放加值購票，7月1日上路。交通部長王國材今於記者會表示，若月票政策...

影／中正預校隱匿類流感群聚累計85人確診！今起全校停課

中正預校流感群聚感染事件延燒！衛生局表示，中正預校昨夜新增通報流感20例，新增病例年級包括高一共3班、高二共7班，截至目...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦