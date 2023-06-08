海生館徵文暨繪圖活動開跑 鼓勵學子投稿創作拿獎金

為鼓勵12年國教學生透過閱讀探索海洋，國立海洋生物博物館今年續辦「2023第四屆臺灣科學節《奧秘海洋》徵文暨繪圖活動」，即日起徵稿至7月31日止。本屆主題為「鯨豚與我」，希望學生了解鯨豚的生理與生態後，在科學的基礎上發揮創意，以文字或圖畫反思人類與自然間的關係。

本屆延續往年分為徵文組、繪圖組、特別繪圖組，繪圖組參賽對象放寬至學齡前兒童。活動設立高達88個獎項，除了頒發適用學習歷程檔案之中英文獎狀，更提供總獎金7萬元以上的豐厚獎勵；得獎的同學除了獎金外，更能獲得特別設計的「活動專屬限量毛巾衣」，鼓勵學生們除了透過文字「知海」，也能到走入自然「親海」，進而「愛海」。

此外，為了將同學們優秀的創作讓更多人看見，將於8月辦理人氣獎投票，邀請民眾為心儀的作品投下一票。並且配合「2023第四屆臺灣科學節」的推動，得獎作品預計在11月份「城市遇見海生館」特展展出，也會將作品集結成冊出版。

國立海洋生物博物館誠摯邀請全國學生參與本活動，一同「閱」入書海探索鯨豚的奧秘！

本活動採線上報名，免報名費，詳情請見活動官網（https://reurl.cc/Ye1rrn）。