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台史博攜手日本歷博 將推「東亞海域與台灣」特展

中央社／ 台南8日電

2024台南建城400年，國立台灣歷史博物館將與日本博物館合作，且借展16至17世紀文物，預定明年4月推出「倚海而生的島與人－東亞海域與台灣」特展，彰顯台灣在世界史脈絡中的價值。

國立台灣歷史博物館（簡稱台史博）籌備2024年「倚海而生的島與人－東亞海域與台灣」特展，台史博館長張隆志更赴日洽談展覽合作及文物借展來台，預定展出16至17世紀跨國貿易相關文物。

台史博今天發布新聞稿指出，台史博團隊5月29日至6月3日間，訪問日本國立歷史民俗博物館（簡稱歷博）、神戶市立博物館（簡稱神戶市博）等，這是繼2017年「地震帶上的共同體：歷史中的台日震災」特展、2021年「東亞體育世界的台日運動交流」特展，台史博第3度和歷博攜手合作展覽。

台史博表示，此次合作聚焦於16至17世紀東亞海域，兩館2022年起透過視訊、2023年3月歷博訪台，以及台史博訪日，多次討論展覽相關研究、文物蒐藏及策展主題，預定明年4月9日至9月8日在台史博推出「倚海而生的島與人－東亞海域與台灣」特展，將台灣放在17世紀的東亞及世界史脈絡中觀照，呈現亞洲視野的台灣。

此外，日本歷博明年11月26日至2025年1月26日，將推出「歷史．文化中的國姓爺」特展，探討台灣及日本歷史與文化中、不同時代及不同視角下，鄭成功形象的轉變。

台史博期待透過特展，以東亞海域交流史視野，呈現「海洋史觀」下的台灣，展現台灣與外界的貿易往來、移民遷徙及文化交流的歷史縱深，展現東亞海域下東西文化交流的多元面貌。

博物館 日本 文物

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