快訊

理專不法挪用客戶資金 金管會開罰台新銀行800萬元

紐約暫時停止呼吸：籠罩全城的「橘黃霧霾」怎回事？

若烏克蘭未獲明確安全保證 北約前秘書長：部分成員國或願出兵

聽新聞
test
0:00 / 0:00

7旬老婦長期痔瘡致嚴重貧血 醫籲別忽略延誤手術治療

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
痔瘡為肛門周圍的血管與粘膜組織，醫師王子瑄（右）表示，肛門反覆出血將導致嚴重貧血。圖／草屯佑民醫院提供
痔瘡為肛門周圍的血管與粘膜組織，醫師王子瑄（右）表示，肛門反覆出血將導致嚴重貧血。圖／草屯佑民醫院提供

痔瘡為肛門周圍的血管與粘膜組織增生，一名75歲劉奶奶長期飽受肛門反覆出血困擾，家屬選擇保守治療，用藥物控制下，直到因血便被送入急診，才發現出血狀況有增無減，導致嚴重貧血，草屯佑民醫院及時進行手術，術後恢復良好，至今不再有肛門出血情形發生，劉奶奶氣色也變得紅潤有精神。

外科醫師王子瑄說，病患因年紀與肝硬化病史，手術風險較高，家屬選擇長期保守治療，病患因出血狀況有增無減，送至醫院時，經抽血檢驗血紅素已低至5（成年女性正常值12-16），凝血因子也大幅低於標準，同時在身體檢查發現嚴重痔瘡與急性出血，因此決定安排手術切除痔瘡，病患術後恢復情況良好，追蹤至今不再有肛門出血情形，血紅素與凝血功能趨於穩定。

王子瑄表示，痔瘡為肛門周圍的血管與粘膜組織，正常情況下皆會存在，但當組織因年紀、生活作息、腹壓增加，如：懷孕、肥胖、肝硬化等，導致血液循懷不順暢，組織增生變得鬆弛、腫大與垂墜。典型症狀有腫脹、疼痛、肛門搔癢、分泌物增加、異物感與出血等。

王子瑄呼籲，當症狀輕微時可以調整生活型態與飲食，搭配軟便藥物與外用藥塗抹、溫水坐浴，以達到症狀緩解。但痔瘡日益嚴重像出血、明顯疼痛，甚至腫脹大到卡在肛門口外無法被推回，此時搭配微創環狀切除，達到較少組織傷害與疼痛。

痔瘡為肛門周圍的血管與粘膜組織，醫師王子瑄表示，肛門反覆出血將導致嚴重貧血。圖／草屯佑民醫院提供
痔瘡為肛門周圍的血管與粘膜組織，醫師王子瑄表示，肛門反覆出血將導致嚴重貧血。圖／草屯佑民醫院提供

痔瘡 肝硬化 手術

延伸閱讀

長期便秘竟是大腸無力症？醫指常見６大原因，飲食調整等3招助改善

教宗疝氣手術順利 醫師：他已清醒並能開玩笑了

胖妹減108公斤變火辣正妹 竟表示超後悔：性生活毀了

憲兵特勤4官兵翻牆狂歡遭法辦 他痔瘡發作獲不起訴

相關新聞

影／TPASS月票刷台鐵 竟會多扣冤枉錢？交通部認了這麼說

政院通勤月票即將於七月一號上路，不過現在卻傳出台鐵現有閘門並不能直接刷月票，一旦有民眾誤刷原有閘門，將會被多扣冤枉錢，恐...

維他命B群、消化酵素…15項指示藥 取消健保給付

健保是否繼續給付止痛藥、咳嗽感冒藥等八百多項指示藥品，醫藥界長期爭論，衛福部健保署於本周二下午召開會議，歷經三個多小時，...

午後對流旺！13縣市發布大雨特報 宜縣慎防豪雨

午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象局發布豪雨特報。今天宜蘭山區有局部大雨或豪雨，宜蘭地區及西半部、花蓮山區...

3大生活圈+9縣市通勤月票方案一次看！已9.7萬人預購

「TPASS行政院通勤月票」北中南生活圈於6月15日開放加值購票，7月1日上路。交通部長王國材今於記者會表示，若月票政策...

影／中正預校隱匿類流感群聚累計85人確診！今起全校停課

中正預校流感群聚感染事件延燒！衛生局表示，中正預校昨夜新增通報流感20例，新增病例年級包括高一共3班、高二共7班，截至目...

谷超最快下午轉中颱 周末起鋒面+低壓帶 各地慎防致災雨勢

未來1周天氣會愈來愈不穩定，中央氣象局預報員官欣平表示，主要是有鋒面，同時低壓帶在台灣附近，周末到下周天氣不穩定，容易出...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦