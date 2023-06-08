端午時節好養生 國產海鮮來助攻 電商平台推專區 滿額還可抽知名鍋具

仲夏端午，是中國傳統的節日之一，也是重要的養生時節。為了推廣民眾在端午節以魚料理進行養身，漁業署輔導財團法人農業科技研究院，聯合漁會、產銷班、合作社、養殖青年等產業團體，推出多款養身調養禮盒及海鮮飲品，於「買魚去」與「鱻魚購」網購平臺規畫專區上架販售，消費滿千還可抽知名鍋具或實用小家電。

圖／財團法人農業科技研究院 提供

農曆仲夏五月，自古就有「惡月」、「毒月」、「死月」之稱，因為這時節，山林間瀰漫著有毒的山嵐瘴氣，此時也是動物離開冬眠，進入活動頻繁的時期，毒蛇、蜘蛛、蜈蚣等有毒動物和昆蟲特別多，加上天氣炎熱，細菌容易孳生，人也容易生病。

從中醫師的角度，仲夏五月是調養身體的好時機。此時氣溫逐漸升高，人體新陳代謝也會加速，因此身體需要更多營養來補充。特別推薦的食材之一是石斑魚，不論是魚粹料理還是石斑魚湯料理，都對身體十分有益。石斑魚富含營養成分，如高蛋白質、維生素和礦物質，對於補腎健骨、滋陰清熱、消腫止痛等都有良好的功效。

漁業署一直致力於推廣國產漁業，並強調國產魚的養殖安全和優良品質。近年來更積極協助青年農民在網路上推廣和銷售水產產品。「買魚去」和「鱻魚購」是近年來由漁業署推動的兩個網購平台，旨在支持漁業從業人員，將國產魚貨從產地直接送到民眾的餐桌上，確保了供應鏈的順暢，使消費者能夠根據自己的喜好和需求，輕鬆購買到營養豐富、美味可口的國產魚產品。「買魚去」和「鱻魚購」提供了便捷的購物體驗，並確保魚類從捕撈或養殖到運輸的全程安全和衛生，讓消費者可以放心食用。

國產海鮮電商平台「買魚去」和「鱻魚購」推出多款養生飲，要讓大家健康帶著走。 圖／財團法人農業科技研究院 提供

「買魚去」和「鱻魚購」同時推出端午海鮮禮盒，送禮自用兩相宜。 圖／財團法人農業科技研究院 提供

為迎接端午節到來，漁業署特別推出「仲夏端午 新鱻到府 週週買 週週抽好禮」活動，從6月8日至7月6日止，為期一個月，只要在活動期間內，透過「買魚去」或「鱻魚購」網購平台單筆訂單消費滿千元，即可獲得一次抽獎機會。每週四晚間12點截止，而每週五將舉行抽獎活動，從參與者中選出一位幸運得主，可以獲得知名品牌的鍋具或實用小家電。

期望透過這項活動，能夠進一步推廣國產漁業，提高民眾對於國產魚貨的認識和信任。同時，這也體現了漁業署對於支持漁業從業人員和養殖青年的承諾，以及促進國內漁業發展的努力。立即參加「週週買 週週抽好禮」活動吧！

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