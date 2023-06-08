快訊

原子少年小孩性侵未成年網美 「做了男生都會做的事」被起訴

猴痘首例兒童個案 衛生局訪視幼兒園後維持低風險

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
疾管署副署長羅一鈞。本報資料照片
疾管署副署長羅一鈞。本報資料照片

我國7日出現首例兒童猴痘個案，也是首例家庭群聚。疾管署副署長羅一鈞8日表示，經過衛生局實地訪查後，維持幼兒園傳播風險為「低」，衛生局成立諮詢專線跟醫院團隊建立，今天幼兒園已經完成清消，今晚會辦理家長衛教說明會。

疾管署7日晚間公布1例兒童猴痘個案，為新竹市4歲男童，在6月1日晚間出現發燒、眼睛不適、手腳及軀幹出疹水泡等症狀，5日因症狀未緩解而就醫、採檢、確診，屬於輕症個案，目前住院治療中。羅一鈞指出，男童同住家人有曾經確診個案，因為發病後跟男童有日常生活接觸，因此研判是家戶感染。

羅一鈞表示，衛生局實地訪查後，評估維持幼兒園傳播風險為低，由衛生所主動追蹤男童同班21位同學的健康情形至6月22日，衛生局會成立諮詢專線跟醫院團隊建立，醫療諮詢與就醫轉介機制。

猴痘抗病毒藥物TPOXX使用對象包含猴痘重症患者、嚴重免疫不全者、兒童族群、孕婦及哺乳婦女，以及其他經疾病管制署同意使用之特殊情形。羅一鈞說，成人個案若無重症傾向使用症狀治療，兒童跟孕婦則傾向給抗病毒藥物；該名男童已經開始猴痘抗病毒藥物。

羅一鈞說，8日白天已完成幼兒園清潔消毒，8日晚會辦理家長衛教說明會，向家長說明整起事件希望家長可以放心。另，他表示，從去年到今年猴痘傳播仍是親密接觸占大多數，如果傳播模式沒有改變，基本上不會有大規模傳播風險。

衛生局 猴痘 羅一鈞

延伸閱讀

猴痘最小兒童確診個案 黃高彬：以流行病學來看意義不大

猴痘首例家戶感染 4歲男童遭同住成年家人傳染

新冠高點估延續到7月初 強制隔離條件擬再限縮

新冠併發症成長17% 羅一鈞：輕症數推估已達高峰

相關新聞

維他命B群、消化酵素…15項指示藥 取消健保給付

健保是否繼續給付止痛藥、咳嗽感冒藥等八百多項指示藥品，醫藥界長期爭論，衛福部健保署於本周二下午召開會議，歷經三個多小時，...

午後對流旺！13縣市發布大雨特報 宜縣慎防豪雨

午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象局發布豪雨特報。今天宜蘭山區有局部大雨或豪雨，宜蘭地區及西半部、花蓮山區...

3大生活圈+9縣市通勤月票方案一次看！已9.7萬人預購

「TPASS行政院通勤月票」北中南生活圈於6月15日開放加值購票，7月1日上路。交通部長王國材今於記者會表示，若月票政策...

影／中正預校隱匿類流感群聚累計85人確診！今起全校停課

中正預校流感群聚感染事件延燒！衛生局表示，中正預校昨夜新增通報流感20例，新增病例年級包括高一共3班、高二共7班，截至目...

谷超最快下午轉中颱 周末起鋒面+低壓帶 各地慎防致災雨勢

未來1周天氣會愈來愈不穩定，中央氣象局預報員官欣平表示，主要是有鋒面，同時低壓帶在台灣附近，周末到下周天氣不穩定，容易出...

猴痘首例兒童個案 衛生局訪視幼兒園後維持低風險

我國7日出現首例兒童猴痘個案，也是首例家庭群聚。疾管署副署長羅一鈞8日表示，經過衛生局實地訪查後，維持幼兒園傳播風險為「...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦