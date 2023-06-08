猴痘首例兒童個案 衛生局訪視幼兒園後維持低風險

我國7日出現首例兒童猴痘個案，也是首例家庭群聚。疾管署副署長羅一鈞8日表示，經過衛生局實地訪查後，維持幼兒園傳播風險為「低」，衛生局成立諮詢專線跟醫院團隊建立，今天幼兒園已經完成清消，今晚會辦理家長衛教說明會。

疾管署7日晚間公布1例兒童猴痘個案，為新竹市4歲男童，在6月1日晚間出現發燒、眼睛不適、手腳及軀幹出疹水泡等症狀，5日因症狀未緩解而就醫、採檢、確診，屬於輕症個案，目前住院治療中。羅一鈞指出，男童同住家人有曾經確診個案，因為發病後跟男童有日常生活接觸，因此研判是家戶感染。

羅一鈞表示，衛生局實地訪查後，評估維持幼兒園傳播風險為低，由衛生所主動追蹤男童同班21位同學的健康情形至6月22日，衛生局會成立諮詢專線跟醫院團隊建立，醫療諮詢與就醫轉介機制。

猴痘抗病毒藥物TPOXX使用對象包含猴痘重症患者、嚴重免疫不全者、兒童族群、孕婦及哺乳婦女，以及其他經疾病管制署同意使用之特殊情形。羅一鈞說，成人個案若無重症傾向使用症狀治療，兒童跟孕婦則傾向給抗病毒藥物；該名男童已經開始猴痘抗病毒藥物。

羅一鈞說，8日白天已完成幼兒園清潔消毒，8日晚會辦理家長衛教說明會，向家長說明整起事件希望家長可以放心。另，他表示，從去年到今年猴痘傳播仍是親密接觸占大多數，如果傳播模式沒有改變，基本上不會有大規模傳播風險。