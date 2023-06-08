80歲嬤忘東忘西 長者整合評估揪出輕度失智

不是看病才到醫院！國健署鼓勵全台醫院加入健康醫院行列，提供民眾更多健康服務，如戒菸服務、運動指引、飲食調整、健康諮詢、減重計畫以及健康衛教課程等，從預防保健、到疾病治療，讓民眾獲得更多預防保健知識，延緩病情惡化、減少慢性病發生。自103年實施至今，全國已有203家醫院加入，佔各層級醫院40%，國健署期許達成60%目標。

國健署長吳昭軍表示，過去民眾認為生病才到醫院，但透過健康醫院，醫院除了協助民眾治療疾病，可提前預防做健康促進，若有疾病者可透過及早發現、治療，避免後續危害或帶來家庭負擔，也鼓勵醫院走進社區，成為民眾健康守護神，提醒民眾遠離不好習慣，像是抽菸、酗酒、不運動、不健康飲食等，多給予衛教觀念，有助於民眾提升生活品質。

一名約80歲的阿嬤，長期參與由奇美醫院開辦的失智據點活動，定期量測血壓、膽固醇，以及測量肌力、視力、聽力等，日前透過長者健康整合式評估（ICOPE），發現3項指數中有1項異常，經過院方轉診，後續確診輕度失智症。台南市奇美醫院副院長陳綉琴表示，輕度失智者外表與正常人無異，但可能容易忘東忘記，透過檢測及早發現，提早已非藥物治療介入，能有效延緩失智退化。

超高齡社會到來，奇美醫院也注重評估民眾健康需求、慢性病風險數值監測，除致力營造健康社區外，對於健康檢查數值異常者，提供適切的健康促進介入。陳綉琴表示，社區民眾參與健康促進課程後，血壓異常、總膽固醇都有明顯改善，年長者的下肢肌力、肌耐力及平衡感，透過30秒起坐、握力及張眼單腳站立等動作也都有明顯進步，減少長者跌倒的風險。

台北市立關渡醫院副院長周幸生則分享，門診設立主動關懷戒菸提示系統，一線醫護可快速辨識出吸菸病人，護理師會主動推薦病人參與戒菸班。菸友陳先生則說，自己因為胸腔疾病問題，4月開始容易喘，醫護人員耐心診療外，也詢問他是否有意願戒菸，自己也藉此了解菸癮原因，以及如何緩解，像是像抽菸的時候多運動、多喝水。

桃園市天晟醫院院長鄭貴麟指出，先前一名85歲的獨居王伯伯，有血壓異常、抽菸習慣，家裏冰箱多是飲料及零食，對自身健康漠不關心，天晟團隊剛接觸時完全拒絕就醫，經由護理人員持續拜訪及建立關係後，說服他讓鄰近診所提供醫療服務，使王伯伯除了會自主固定至據點量測血壓、參與講座，血壓值也得以改善。

陳綉琴指出，過去會提倡早睡早起，但現代人生活型態不一定相同，即使晚睡但不代表身體不好，因此醫院端推動健康生活型態，也朝客製化、全齡化進行調整，像是奇美醫院在南科設有聯合診所，開設內外婦兒門診，也與台積電談合作計畫，由醫師、護理師、心理師、復健師、職能治療師、營養師介入，針對年輕工程師進行減壓活動。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康