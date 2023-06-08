植物肉入粽低油少熱量 醫院營養師推健康粽DIY

端午節將至，又到了吃粽子的時刻，但高油高熱量總讓人卻步，佳里奇美醫院營養師團隊特別開發菜單，透過奇美食品廚師巧手，推出3口味的健康粽，以時下流行的「植物肉」代替五花肉，減少油脂用量，又從韓式拌飯找到靈感，研發韓式蔬食粽，還用西谷米代替糯米做甜粽，民眾在家就能動手做，既有創意又有健康概念。

佳里奇美醫院營養科營養師李姿穎說，近期國內開始推廣永續飲食，食材盡量要符合「友善耕作」、「少添加物」、「低碳蔬食」、「本土生產」、「資源循環」等五大指標，最好是生鮮食材，才能兼顧健康與環保，因此營養師團隊也依據這方向設計菜單。

以「台灣海味食尚植粽」為例，採用近年流行的植物肉，口感與一般肉類相似，又有優質蛋白質，且熱量較低，用以取代五花肉，減少飽和脂肪攝取，再加入櫻花蝦、干貝等海鮮，增添不同風味，奇美食品廚師林建宏說，植物肉可選已調味過的，可減少醬料用量，而糯米中加入糙米，更有飽足感也好消化。

另外還有「韓式泡菜低碳巧粽」，完全是蔬食概念，加入泡菜、毛豆、筍紫、豆乾、紅蘿蔔、洋蔥、海帶芽，再以韓式辣椒醬為主體調味，吃起來就像台版石鍋拌飯；而「宇治相思西米甜粽」則用西谷米代替糯米，含醣量更低，再加入抹茶粉做成外皮，讓紅豆餡吃起來不甜膩，也不用擔心熱量問題。