台中市13人確診猴痘 高風險人與人連結

台中市政府統計截至6月7日，累計13例猴痘確診案例，年齡介於20多歲至40歲，有高風險的人與人連結，有8人已康復，另5人居家自主健康管理，尚無家庭聚集通報。

台灣自去年6月23日將猴痘列為第二類法定傳染病，日前也出現確診首例兒童猴痘（Mpox）病例。

台中市衛生局長曾梓展今天接受媒體聯訪表示，台中市統計去年6月至今年6月7日，累計13例猴痘確診病例，年齡介於20多歲至40歲，皆為輕症個案，8人已康復結案，另5人居家自主健康管理，尚無家庭聚集通報。

曾梓展表示，13人都是個案，有高風險的人與人連結，猴痘傳播對象具侷限性，此波主要傳播途徑為不安全性行為，呼籲市民應落實自我防護，避免出入風險社交場所及與不特定人士親密接觸。

他說，民眾如出現發燒、畏寒、肌肉酸痛、淋巴腫脹、皮膚出疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等疑似症狀，請佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史，以利及早診斷及早治療。

台中市長盧秀燕表示，猴痘為新興的傳染疾病，市府不只關切，也已做好防範準備。

衛生局說明，為提升群體免疫力及疫苗涵蓋率，台中市計有20家醫療院所可提供接種猴痘疫苗，可提供接種服務的院所數全國最多，統計至今天上午9時止，台中市已完成接種4901人。