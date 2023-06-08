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今天世界海洋日 環團籲盡速通過海保法

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今天是世界海洋日，環團綠色和平再呼籲立法院盡速三讀通過海保法。圖／綠色和平提供
今天是世界海洋日，環團綠色和平再呼籲立法院盡速三讀通過海保法。圖／綠色和平提供

今天是世界海洋日，環團綠色和平表示，5月26日我國三讀通過「海洋產業發展條例」、修正通過「海洋汙染防治法」，但在缺乏「海洋保育法」之下，產業發展與生態永續無法齊步並行，呼籲立法院正視海洋危機，盡速於立院最後會期三讀通過海保法。

綠色和平表示，立法院即將於2024年改選，目前擱置於立院的9個海保法版本草案若不能在年底前通過，基於屆期不連續原則，所有草案都必須廢止，因此趁著今天6月8日世界海洋日，包含環境法律人協會、台灣蠻野心足生態協會、海洋公民基金會、荒野保護協會等共10個環團呼籲立院盡速通過海保法。

綠色和平指出，2019年實施的海洋基本法明確表明，「政府應本生態系統為基礎之方法，優先保護自然海岸、景觀、重要海洋生物棲息地、特殊與瀕危物種、脆弱敏感區域、水下文化資產等，保全海洋生物多樣性，訂定相關保存、保育、保護政策與計畫。」

但近4年的海洋日，隨著氣候變遷、海水酸化、大規模工業空氣廢水汙染、海事工程導致海洋生物棲地破碎化，以及過度捕撈與廢棄漁網丟置等種種問題，使台灣正面臨海洋生物多樣性逐漸消逝，生態系統喪失的危機。

綠色和平表示，5月26日海洋產業發展條例三讀通過，象徵政府即將大力推展海洋產業，並建立海洋資源開發、產業發展的規則，接續修正通過的海汙法，重點在於設置海汙基金、提高罰鍰、強化汙染管理、吹哨者條款等，均屬於海洋汙染後的末端補救。

綠色和平表示，在缺乏海保法情況下，產業發展與生態永續無法齊步並行，因此台灣需要一部海保法擴大海洋保護區，加強對現有保護區的管理，改善海洋生態，促進海洋產業的永續經營。

綠色和平說，海洋委員會主委管碧玲近月來積極溝通受到環團肯定，也呼籲立院採取積極行動，在最後會期力拚海洋保育最重要的一塊拼圖，賦權海洋委員會真正握有落實保育海洋生物多樣性、恢復海洋生態系統的權力，也讓海洋保育與產業發展齊頭並進。

海洋汙染 保護區 立法院

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