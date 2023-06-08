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3大生活圈月票7月上路 台鐵專用通道最快年底整合

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
北中南3大生活圈「TPASS行政院通勤月票」預計7月1日上路實施。記者周湘芸／攝影
北中南3大生活圈「TPASS行政院通勤月票」預計7月1日上路實施。記者周湘芸／攝影

北中南3大生活圈「TPASS行政院通勤月票」預計7月1日上路實施，台鐵7月1日於全台120個車站開賣、提供加值，共安裝382台月票專用刷卡機，供通勤月票旅客走專用通道。交通部今於月票記者會說，民眾若持一般票卡誤刷專用通道或搭乘超過適用區間，各站都有維運機制處理，預計今年底整合所有匝門供月票使用。

公路總局表示，「TPASS行政院通勤月票」此次納入台鐵，在票證系統整合花很多心力，目前設有專用通道提供月票旅客使用，各站會依通勤人數配置所需匝門，避免影響旅客通行順暢，預計今年底會整合全部匝門供月票使用。

公路總局說，台鐵專用通道會配合標示讓民眾清楚動線，由專門驗票機處理，民眾持一般票卡讀不到，若不慎誤刷，相關站務會協助一般民眾解卡。至於民眾若持通勤月票搭乘超過適用區間，票卡則會轉為一般電子錢包扣款，就不適用月票方案。

台鐵 行政院

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