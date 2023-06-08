北北基桃1200元暢通 中部699元南部999元

北北基桃、中彰投苗與南高屏的交通月票將於7月上路。交通部8日召開記者會，宣布各區交通月票從15日開始可購買，7月1日正式啟動，預計3年將花費200億預算。基北北桃生活圈月票定價1200元；中彰投苗生活圈月票定價為臺中市民699元、非臺中市民999元；南高屏生活圈月票定價為999元。

月票價格更優惠

交通部長王國材表示，基北北桃生活圈月票定價1200元，適用運具為生活圈境內捷運、輕軌、臺鐵、市區客運、公路客運(含國道客運)及公共自行車(除桃園市前60分鐘免費外，其餘均前30分鐘免費)，較原本雙北推出的1280月票價格更優惠。

另外，中彰投苗生活圈月票定價為臺中市民699元、非臺中市民999元，適用運具為生活圈境內捷運、臺鐵、市區客運、公路客運(含國道客運)及公共自行車(前30分鐘免費)。在販售通路部分，6月15日起包含臺中捷運車站各站(18站) 可購買票卡及加值月票。

雙北月票到6月底

交通部官員指出，南高屏生活圈月票定價為999元，適用運具為生活圈境內捷運、臺鐵、市區客運、公路客運、公共自行車(前30分鐘免費)及渡輪(鼓山-旗津、前鎮-中洲)。在販售通路部分，6月15日起包含高雄捷運指定車站(5處)可預購新卡、6月20日可取卡。

配合基北北桃通勤月票7月1日上線，雙北「1280定期票」將販售至6月30日止。民眾可以選擇使用完剩餘的天數，或以剩餘天數依比例退票。通勤月票購買後，使用期限由第一次使用當日（除YouBike外各運具均可啟用）起連續30日，須於購票當日起30日內啟用。

4大超商取貨

民眾可至四大超商（7-11、全家、萊爾富、OK超商）、博客來網路商城預購「基北北桃」、「中彰投苗」兩種版本，售價為100元，首批6月15日開始取貨，後續請依取貨聯上指定日期至原購買門市取貨。王國材也說，3年預計花費200億預算，如果月票成效好，未來會繼續推動。

圖說：交通部8日宣布，台灣各區交通月票將於7月1日正式上路。（直播截圖）

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