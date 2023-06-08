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鼓勵成為社區健康守護者 203家醫院響應

中央社／ 台北8日電

一般醫院給人看病拿藥印象，國健署鼓勵醫院成為社區健康守護者，讓民眾能夠就近取得更多預防保健的方法及知識，如戒菸、減重等，甚至延緩或減少慢性病，已有203家醫院加入。

衛生福利部國民健康署署長吳昭軍今天在衛教記者會中指出，及早發現治療疾病，才能有健康身體，所以鼓勵醫院落實健康促進，提供民眾更多健康資源，從前端開始防患未然，建構從預防保健一路到疾病治療的完善健康照護網絡，成為社區的守護者。

台南市奇美醫院副院長陳綉琴分享經驗表示，奇美2年多來長期追蹤某社區參與健康促進課程的民眾，發現課程介入後，不僅民眾血壓異常及總膽固醇明顯改善，甚至揪出有長者罹患輕微失智症，有效提升身心健康及預防疾病。

桃園市天晟醫院院長鄭貴麟說，院方配合市府計畫，於社區中串聯其他醫院、診所及藥局組成醫療小管家團隊，提供如血壓及血糖量測、健康體能活動、健康講座、居家關懷訪視等服務，曾遇過一名85歲獨居的王姓老翁血壓異常且有抽菸習慣，起先完全拒絕就醫，經由護理人員持續拜訪及建立關係後，老翁健康獲改善。

國健署慢性疾病防治組科長鍾遠芳簡報指出，以前大家對醫院印象就是排隊、看病、陪病或拿藥，國健署多年來鼓勵醫院當社區好夥伴，把健康促進、預防保健概念主動帶給民眾，目前400多家醫院中已有203家響應，將持續推動。

國健署 失智症

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