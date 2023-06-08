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肥胖者肌肉萎縮恐是肌少症 長者易患還可能吞嚥困難

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
隨著年歲增長或患有糖尿病等慢性疾病，身體可能因肌肉質量減少而有「肌少症」。本報系資料照。
隨著年歲增長或患有糖尿病等慢性疾病，身體可能因肌肉質量減少而有「肌少症」。本報系資料照。

台北市步入超高齡社會，民眾隨著年歲增長或患有糖尿病等慢性疾病，可能導致肌肉質量減少而有「肌少症」，症狀如肌力下降、行動不便、失能。醫師提醒，影響層面包含四肢的骨骼肌肌肉、控制吞嚥動作的肌肉群，確診者搭配蛋白質、鈣質與維生素D等營養補充，以及運動復健治療，多數都能增強肌力及生活功能。

北市聯醫陽明院區復健科主任楊蕙黛指出，多數肌少症患者的體重下降、腿圍變細，有些人看似肥胖，因其肌肉萎縮被脂肪組織堆積取而代之，成了所謂「肌少性肥胖」，得透過肌肉質量、肌肉力量等檢測，作為確診依據。

楊蕙黛說，不只四肢的骨骼肌肌肉，肌少症影響層面還有控制吞嚥動作的肌肉群；「肌少症吞嚥困難」是肌群質量減少，沒有足夠肌力完成有效咀嚼和運送等吞嚥動作造成，會引發營養不良、肌肉質量不足惡化，形成惡性循環。

她表示，肌少症吞嚥困難常見於65歲以上族群，吞嚥困難、嗆咳之外，嚴重時也可能會聲音沙啞。藉由肢體的物理與職能治療、吞嚥復健訓練，能增進四肢骨骼肌、吞嚥肌群的肌耐力與協調性，強化吞嚥技巧，並視情況調整進食食物的質地，給予足夠營養補充，同時改善吞嚥進食能力。

楊蕙黛提到，醫學研究發現骨質疏鬆患者且有肌少症，比例較一般人更高，兩者有協同與共病關係。若四肢瘦削、無力等疑似肌少症或合併吞嚥困難者，她建議就醫評估檢測，肌少症與肌少症吞嚥困難經復健治療會有不錯進步。

復健 患者

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