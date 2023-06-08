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西濱成試車天堂吸改裝車行開設 噪音擾鄰如大砲襲來

聯合報／ 記者黃羿馨 ／新竹即時報導
新竹縣西濱公路道路筆直寬敞，深夜常有改裝車輛擾鄰。圖／警方提供
新竹縣西濱公路道路筆直寬敞，深夜常有改裝車輛擾鄰。圖／警方提供

新竹縣西濱公路道路筆直寬敞，深夜常有改裝車輛擾鄰。尚義里長曾福指出，改裝車噪音像大砲一樣「砰砰砰」，不斷在西濱來回奔馳，且因共振、共鳴現象，車輛經過鳳鼻隧道集音後，讓噪音更為嚴重。誇張的是，2家車行「看準」商機，還把店家開在附近，改裝結束後可直接「試車」，民眾真的苦不堪言，盼爭取固定式聲音照相來24小時取締。

新竹縣環保局去年在竹北市台1線裝設全縣第1支固定式聲音照相，15個月來抓1萬餘件超標，成功告發309輛車次。環保局表示，針對噪音取締部分，將於與警方、監理站聯合攔查，若民眾提供檢舉資料，將通知到檢，今年也已向環保署申請3支固定式聲音照相取締。

環保局表示，環保局一開始都採人力稽查，自2021年起環保署才通過公告固定式聲音照相可以作為裁罰依據，新竹縣在去年2月於在竹北市台1線中華路1182號北向路段上路設置固定式聲音照相，統計去年2月27日到今年5月31日，共拍到1萬1077輛次超標，經審核後成功告發309輛次。

環保局指出，目前噪音取締標準是90分貝，採24小時執法，不過噪音取締有嚴謹規範，告發率雖僅2.79%，但已是全國排名第4名高，未告發成功的主要原因有前後3秒有車、車速過快（時速超過80公里）、車牌不清楚（髒污）、風速>5m/s、地面潮濕等，依規定都不裁罰，避免爭議。

環保局表示，新竹縣預計今年新增3支固定式聲音照相設備，裝設地點將優先考量陳情熱點，不過因設置條件嚴苛，不但有土地、用電、空間等限制，因此仍在評估中，提醒用路人，在指定速限範圍內噪音超標可處1800元至3600元；若經偵測車輛改裝未經認證，也可罰3000元至3萬元。

新竹區監理所表示，針對取締改裝車輛除配合環保局聯合稽查外，針對違規改裝機車將進行舉發開罰，今年1月起已取締開罰共10件。針對車體有變更之機車，檢驗單位將會發文另通知於期限內回廠檢驗。

至於最多民眾使用的自用小客車，除了出廠年份未滿5年者免予定期檢驗，5 年以上未滿10年者，每年須定期檢驗1次；10年以上者，每半年須定期檢驗1次。

警方於台1線、台31線、台15線、台61線各重要路口設路檢點稽查外，還規劃多組巡邏網警力。圖／警方提供
警方於台1線、台31線、台15線、台61線各重要路口設路檢點稽查外，還規劃多組巡邏網警力。圖／警方提供
新竹縣環保局去年在竹北市台1線裝設全縣第1支固定式聲音照相，15個月來抓1萬餘件超標，成功告發309輛車次。圖／新竹縣環保局提供
新竹縣環保局去年在竹北市台1線裝設全縣第1支固定式聲音照相，15個月來抓1萬餘件超標，成功告發309輛車次。圖／新竹縣環保局提供
環保局與警方在陳情熱點進行強力取締，包括車體改裝。圖／警方提供
環保局與警方在陳情熱點進行強力取締，包括車體改裝。圖／警方提供

噪音 新竹 超標

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