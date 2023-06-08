因應端午毛豬需求 農委會下周開始協調台糖增供
端午節即將到來，國內豬源缺乏，靠進口豬肉補足，農委會主委陳吉仲日前表示，端午豬肉供應充足，價格會維持在各方都能接受的綠燈區，每百公斤８５至９５元（原為７５至８５元）；但農委會預計從下周開始協調台糖增加供應國內毛豬，估計每日毛豬供應量維持２．２到２．３萬頭。
根據中央畜產會統計，毛豬每公斤平均批發價９０元上下。農委會畜牧處副處長江文全表示，因應端午節的毛豬調配，估計端午節前一周維持１３、１４萬頭毛豬，平均每天約２萬２０００頭至２萬３０００頭，和去年節前的需求差不多，供應量可使滿足市場需求。
江文全表示，端午節的豬肉需求效應，不是來自生鮮豬肉，比較多的是端午肉粽配料，但備料的高峰期落在清明後，當初有一小段時間，毛豬的需求往上拉抬，價格也一度衝上天價，目前粽子備料已經齊備，豬肉足以因應需求，農委會也會視情況機動調節。
台灣養豬青年聯盟理事長張佑誠表示，目前確實缺國產豬，有豬的農民才有賺；因為沒有豬，所以，市面上連養豬的營養劑、飼料添加劑等備品業績都掉了一半，廠商也陸續在促銷降價中，他舉例，原本的治療用的動物用藥，原本一份是３５０元，現在４００元買一送一；還有的業者祭出只要購買５０萬元的營養添加劑，送冰箱、送頭燈等配備，還送越南旅行，由此可看出目前市況。
目前缺國產豬是事實，雲林口湖養豬生產合作社經理洪健鈞表示，今年一到五月，毛豬屠宰兩和去年同期相比，減少4.38%；從100年追溯至108年，即使全台灣豬隻在養頭數從626萬頭降到549萬頭，這期間也經歷過玉米每公斤13元、黃豆每公斤23.5元的天價，但每年豬隻屠檢頭數都可維持在792萬頭至818萬頭之間浮動。
洪健鈞表示，自109年開始，毛豬屠檢頭數逐年遞減15萬頭，而單就統計今年度1至5月，豬隻屠檢頭數減少幅度就已達到這幾年減少的平均值之多。最大原因莫過於農委會不理性調控豬價政策所引起。今年4月11日起，浪費公帑揮霍納稅人的血汗錢，用不合理的方式補助冷凍廠減少採購肉品拍賣市場豬隻，用壓抑豬價和專案進口豬肉方式來解決當下民怨，但已上漲的終端豬肉相關商品，並不會隨著豬價下跌而調降售價，不僅一般民眾沒有獲得好處，豬農更無增養意願，預估今年豬隻屠檢頭數會更少。
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