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全國首座無號誌路口教學區高雄啟用 閃燈不用再猜誰先走

聯合報／ 記者楊適群／高雄即時報導
來義鄉莊景星鄉長（右二）向高雄區監理所李瑞銘所長（中）表示感謝。圖／高雄區監理所提供
來義鄉莊景星鄉長（右二）向高雄區監理所李瑞銘所長（中）表示感謝。圖／高雄區監理所提供

為讓駕駛人行經未設置號誌或閃光號誌路口時，更清楚支、幹道優先通行權觀念。公路總局高雄區監理所率先設立全國第一座「無號誌及閃光號誌路口實地教學區」，讓駕駛人透過實地道路情境，建立路口停讓觀念確保行車安全。

6月6日啟用首日，屏東縣來義鄉莊景星鄉長率公所相關課長及多名駕駛前來實地體驗，並聆聽交通安全講師說明無號誌、非號誌路口和停、讓等觀念。鄉長說，鄉內有許多路口未設置紅綠燈，所以特地帶領公所團隊體驗，回去宣導鄉民正確行車觀念。

來義鄉公所幸福巴士黑旋風駕駛的蔡家豪說，聽取教學後更瞭解無號誌化或非號誌化路口，會依幹、支道設置閃紅燈及閃黃燈，或慢、停標誌。只要路口看到「閃紅燈」或設置有「停」、「停車再開」、「讓」或「倒三角」標誌，就代表是在支道上，支道車要減速並停車察看，確認幹道沒有來車再起步通過。

高雄區監理所李瑞銘所長表示，據統計，交通事故有六成都發生在路口，很多駕駛並不清楚若遇到無號誌或非號誌路口時，到底誰有優先通行權，以致時常傳出未依規定讓車，或未減速慢行的車禍事故。

李瑞銘說，成立實地教學區目的，是希望透過互動教學建立駕駛人正確判斷幹道、支道，以及能清楚分辨「閃光黃燈要減速」、「閃光紅燈要停車」的號誌意義，讓駕駛人對無號誌路口以及「停」、「讓」標誌更加清楚，藉此提昇大眾行車安全。

高雄區監理所交通安全講師講解幹、支線之規定。圖／高雄區監理所提供
高雄區監理所交通安全講師講解幹、支線之規定。圖／高雄區監理所提供
路上看見「停」標字，就應減速停車，確認路口沒有車輛才通過。圖／高雄區監理所提供
路上看見「停」標字，就應減速停車，確認路口沒有車輛才通過。圖／高雄區監理所提供
高雄區監理所交通安全講師講解幹、支線規定。圖／高雄區監理所提供
高雄區監理所交通安全講師講解幹、支線規定。圖／高雄區監理所提供
「無號誌及閃光號誌路口實地教學區」啟用首日，屏東縣來義鄉公所團隊實際前往親身體驗。圖／高雄區監理所提供
「無號誌及閃光號誌路口實地教學區」啟用首日，屏東縣來義鄉公所團隊實際前往親身體驗。圖／高雄區監理所提供
路口看見閃光黃燈，即代表要減速慢行。圖／高雄區監理所提供
路口看見閃光黃燈，即代表要減速慢行。圖／高雄區監理所提供

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