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猴痘最小兒童確診個案 黃高彬：以流行病學來看意義不大

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
中國醫藥大學附設醫院感染中心副院長黃高彬。圖／中國附醫提供
中國醫藥大學附設醫院感染中心副院長黃高彬。圖／中國附醫提供

我國7日出現首例猴痘兒童本土個案，也是首例家庭群聚。中國醫藥大學附設醫院感染中心副院長黃高彬8日表示，小孩感染是家人不小心傳染，以流行病學來說小孩子感染的意義不大，更重要的是要加強教育。

疾管署7日晚間公布1例兒童猴痘個案，為新竹市4歲男童，在6月1日晚間出現發燒、眼睛不適、手腳及軀幹出疹水泡等症狀，5日因症狀未緩解而就醫、採檢、確診，屬於輕症個案，目前住院治療中，家長已經申請公費猴痘口服抗病毒藥物。疾管署副署長羅一鈞曾表示，男童同住家人有曾經確診個案，為30多歲男性，5月15日發病、5月24日確診，因為發病後跟男童有日常生活接觸，因此研判是家戶感染。

黃高彬表示，由於小孩跟同住家人不小心傳染，疫調一般來說不真實，在流行病學來說小孩子感染的意義不大，但應該加強教育，同住家人明知道有感染或是有不正常/特殊接觸還跟小孩互動。他說，家裡有猴痘確診者，應該要嚴格禁止跟小孩接觸，甚至是同一個空間活動都應該避免，至少要等整個急性期結束、完全結痂、沒有傳染力再跟小孩動。

我國自去年6月23日將猴痘列為第二類法定傳染病，目前確診149例病例，包含137例本土及12例境外移入。黃高彬也說，經歷這麼長的時候我國百餘例猴痘，跟國外相比並不多，考量台灣民族性保守，而大眾若是對猴痘有一定認知，應該不至於造成大流行。

7日晚間羅一鈞也說，該確診男童在6月1日發病後，沒有前往就讀的幼兒園，而猴痘是在發病後較具有傳染力，因此評估幼兒園感染風險低。若幼兒園評估有跟確診幼童有密切接觸的的師生，會採取21天自我健康監測，期間要注意有沒有水泡、紅疹、發燒等症狀，如果有的話請跟衛生單位、醫師說明有接觸史。

猴痘 確診 家人

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