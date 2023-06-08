影╱世界海洋日再抗爭 王醒之：勿當被台電中油看守的內閣

協和電廠改建更新開發案（四接）爭議不斷，環團除在環評審議會抗爭、世界環境日會見蔡英文總統時要求取消環評、原地轉型綠能發電外，守護外木山行動小組在今天世界海洋日再至行政院門口前召開「基隆人疾呼要護海 採總統路過不表態」記者會抗議，要求蔡總統及行政院長陳建仁勿忽視四接爭議，同時呼籲行政院不要再當「被台電中油看守的內閣」。

守護外木山行動小組表示，2009年因人類生活與發展過度破壞海洋生態，因此將每年的這天訂為世界海洋日，呼籲各國注重海洋保育問題。上周蔡總統與陳建仁院長到基隆外木山海邊騎腳踏車，面對四接填海造地爭議，蔡總統避而不談，陳建仁院長不斷跳爭重申「支持以氣換油」、「政府要依法行政」，卻完全忽視目前四接填海造地東移方案在調查與審查上的違法問題。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，4年前我國指定「國家海洋日」時，於海洋基本法第18條規定「為促使政府及社會各界深植海洋意識，特訂定6月8日為國家海洋日」，並在同法第1條主張要「打造生態安全、繁榮之優質海洋國家」。可惜政府卻輕易犧牲海洋，縱容台電規畫在基隆市政府水產動植物保育區填海造地的開發方案。

蔡雅瀅說，日前陳建仁院長以「減少碳排、空汙、讓北台灣有充足電力」為由，呼籲支持四接，但過去三接開發破壞藻礁時，政府主張是為北北基桃1千多萬人的用電需求而開發；今年3月核二2號機除役時，台電在臉書說112萬瓩的大潭8號機可填補核二2號機除役的98.5萬瓩缺口；而興建中的大潭9號機容量112萬瓩，也大於共100萬瓩的協和3、4號機，縱使協和在2024年單純除役不改建，北部也不會有缺電問題。

蔡雅瀅指出，燃氣火力電廠屬高碳排的化石能源，改建後碳排預估約為近3年低度運轉的協和電廠實際碳量的2.5至3.4倍，碳排不減反增；如欲降低空汙，無論直接將場址轉型地熱電廠，或是將協和改建經費1千多億元投入北北基宜分散發展節能、地熱、屋頂型光電，空汙排放量都更低。

守護外木山行動小組召集人王醒之表示，世界海洋日應來計算行政院到底欠了海洋多少帳，光是天然氣接收站之亂，過去這幾年從中油三接亂到台電四接，這兩家國營事業宛如能源巨獸，以能源轉型之名圈地又圈海，歸根究底仍是台電、中油爭搶天然氣主導權已到惡性競爭的地步。

王醒之說，不論總統怎麼選、藍綠如何輪政，始終沒人能擺平。馬英九政府時期拍板決定三接由中油主導，而四接、五接由台電自行興建接收站，最終形成國營事業綁架行政院「尾巴搖狗」的局面。這2家國營公司引發的「能源內戰」，不但以海洋生態為祭旗，更犧牲基隆港營運、拖延能源轉型政策，到最後竟還能挾持執政黨，在「珍愛藻礁公投」、「基隆護海公投」這2個公投上不惜一切動用行政手段輾壓民意，大開民主倒車。

王醒之呼籲，行政院在最後的任期內，還能做的事情就是即刻停止環評的違法審查，否則將成為名符其實「被台電中油看守的內閣」。

基隆都會原住民權益諮詢服務網負責人拔耐•茹妮老王表示，當政府說要保護自然海岸零損失，原住民相信政府，但卻失去傳統領域、美麗海洋；當政府說這片海是保育區，阿美族失去了「冰箱」，失去了傳承採集生存技能的文化傳統；當原住民一直守法配合保護海洋政策時，中央卻違反誠信、違反海岸管理法「自然海岸零損失」原則。