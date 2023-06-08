氣象局升格氣象署 鄭明典：目標9月15日前掛牌

中央氣象局改制升格為中央氣象署，總統府昨發布公告令。中央氣象局長鄭明典今天表示，上周內部已開了首次組織調整會議，目標預定9月15日前掛牌。

鄭明典說，上周氣象局開首次組織調整會議，將分很多小組著手進行，包括人員調配、名稱異動等，都會有小組各自負責。

他指出，從氣象局升格為氣象署，有兩大明顯變化，一是原來組織法中，並未提及「氣候」兩字，未來改制為署後，會正式把氣候業務納入，之後也編制氣候相關組別。

其次，面臨氣候變遷，業務應用勢必要跨域，包括環境、農業、交通、能源、防災；而局與署的最大差別，局只是執行業務，署另有政策擬定功能，因此能為跨域的特性保留彈性空間，署會是更恰當組織。

鄭明典也說，跨域牽涉業務越來越廣，光靠一個政府單位，很難獨立做好這些事，因此在新的組織法裡面，也把扶植氣象產業，列為正式業務項目，將來也必須和民間合作。