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中正預校群聚感染 報告出爐確定是A型流感造成

中央社／ 高雄8日電

中正預校爆發流感群聚感染，截至昨天已有65名學生感染，高雄市衛生局今天公布4名個案檢體送驗結果，3人確診A型流感（H3病毒）、1人無檢出，確定此波群聚為A型流感。

目前中正預校已有65人感染，主要都是高二學生，也就是中正預校第1大隊（八德樓）的15個班級。目前感染人數持續增加，校方仍在清查回報中，也在昨天緊急宣布今起全校停課1週，改採遠距教學授課。

衛生局今天告訴中央社記者，上週在當時發病的61名個案中，隨機採樣4名發病個案檢體（含流感、腺病毒、RSV、腸病毒、COVID-19）送驗，檢驗結果確認3人為A型（H3）流感，另外1人無檢出。

衛生局事後調查，中正預校在5月11日就出現確診個案，後續出現多名學生感染，但校方未通報。直到6月2日鳳山衛生所察覺鳳山區流感抗病毒藥物開藥量比其他行政區多出數倍，此群聚事件才曝光。

根據「高雄市學校類流感、腹瀉及水痘群聚通報規定」，高市學校如發生同一班級同天內有2名學生或同一班級1週內累計出現5人確診為流感（含出現疑似類流感症狀），校方應於24小時內通報。中正預校因未主動通報遭罰新台幣1萬2000元。

類流感 衛生局 中正預校

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