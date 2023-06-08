原料價穩 飼料公會：去年7月以來飼料首度真正調降

飼料降價了。因為期貨原物料價格下跌，加上國際運費趨於穩定，多家國內的飼料業者這幾天陸續通知，粉料每公斤調降0.4元，粒料每公斤調降0.3元，這也是自從去年7月以來，飼料第一次真正降價；但是否帶動末端畜禽產品售價回穩，業者說影響不大。

受到多年的疫情影響，俄烏戰爭、以及運費高漲影響，進口的大宗物資黃豆、小麥、玉米價格高漲，飼料連連起漲；農委會主委陳吉仲日前受訪時也表示，飼料期貨價格趨緩，未來以有機會反映價格。

飼料公會總幹事鄒信男表示，從去年7月開始預料價格起漲，歷經兩次原本要反映飼料成本上漲，但是沒有漲成，「這次是真的跌了」，主要是因為原料的價格已在下降，運費也下降了，因此各飼料廠也調整價格。

鄒信男表示，目前政院免大宗物資營業稅5％到年底，飼料業者通常都是每三個月採買一次，現階段業者進口的成本仍在10元上下，他推估，如果沒有如戰爭這類突發沒有大量的搶購，接下來兩、三個月的國際期貨行情仍往下走，應該會趨於正常穩定。

至於飼料降價後，減少畜禽業者生產成本，是否有助連動國內的畜禽產品價格回跌？鄒信男表示，任何一種產品，市場價格與商品供需有關，比如雞蛋進口多了、供給多了，價格自然回跌；豬肉價格高漲，是6、7個月前，小豬下痢、藍耳病嚴重耗損多，量少價揚，靠進口補足；看雞蛋、肉品本身供需狀況比較實在，商品本身的漲跌，牽扯飼料這是牽拖。