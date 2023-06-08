端午連假疏運高鐵再加開6車次 10日凌晨零時開放購票

今年端午連假為6月21日至26日，台灣高鐵指出，5月24日開放預購踴躍，經評估決定再加開6班次列車（南下4班、北上2班），6月10日凌晨零時起開放購票。另外，為配合6月17日端午連假調整為補班日，也將在當日晨間增開3班次北上列車。

台灣高鐵統計，今年端午節假期疏運期間，共加開170班次列車（南下85班、北上85班），總計6天、提供1037班次列車的旅運服務，且各車次列車均提供自由座車廂服務。

另外，台灣高鐵網站首頁公告銷售資訊，持續更新疏運期間各車次對號座銷售狀況，旅客預先查詢、提早訂位並完成購、取票，即可避開人潮尖峰時段。

台灣高鐵表示，端午連假疏運期間，部分夜間車次將超過日常末班列車時間，最晚至凌晨0時30分抵達終點站，提醒夜間乘車旅客留意到站時間，預先安排到站後交通接駁。

台灣高鐵表示，針對再加開各車次，6月10日凌晨零時起開放購票，旅客可多加利用「T-EX行動購票」App（內含智慧語音訂票功能）、高鐵合作便利商店、網路訂票系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，提早完成訂位、取票。