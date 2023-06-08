疫情騷動 中市明啟動兒童健康專案 2到12歲發兩劑快篩

疫情風險攀升，台中啟動「暑期守護兒童健康專案」，明天起到7月12日，針對2至12歲兒童免費發放每人2劑COVID-19家用快篩試劑，透過學校與幼兒園發放、未就學兒童則由家長持戶口名簿或戶籍謄本到各區公所領取，預計約29萬名兒童受惠。

因應小六學生畢業季，守護專案提早到明天開始發放，讓畢業生可帶回家備用，大約60萬劑。教育局執行公私立幼兒園發放、未上學的小朋友可到當地的區公所領取，托兒所如有收部分2到3歲孩子則由所方發放。疫情逐漸加溫，到公共場合宜多留意。

衛生局長曾梓展表示，5月1日起COVID-19降階改類、中央流行疫情指揮中心解編，但疫情對健康的威脅並未消失，依據疾病管制署監測資料顯示，台中市第19周確診數計111名，第20周確診數計154名，確診率增加38.7%；另第21周確診數計142名，相比第20周確診數比率下降7.8%。台中市3周來COVID-19疫情稍緩，但依全國近期COVID-19疫情，仍處上升階段。

曾梓展提醒，家中2歲以上寶貝如出現發燒、呼吸道症狀等疑似COVID-19症狀，家長可先協助篩檢，將篩檢結果告知診治醫師，經快篩陽性、出現發燒超過48小時或高燒超過39度、活動力不佳、呼吸急促、持續嘔吐或腹瀉等症狀，應盡速就醫；另出現抽搐、意識不佳或持續昏睡、呼吸困難、體溫大於41度、肌躍型抽搐、步態不穩等症狀，應立即就醫。

衛生局呼籲，接種COVID-19疫苗可減少感染、降低重症及死亡風險，台中5-11歲第3劑追加劑完成率目前約23.4%，鼓勵家長帶符合條件的兒童踴躍打疫苗，提醒今年尚未接種疫苗者盡速接種，5月16日起完成基礎劑的幼兒可接種BA.4/5次世代莫德納疫苗。

台中市5月15日起推動接種新冠疫苗送4劑快篩試劑活動，符合資格且尚未接種的民眾，可至全市合約院所接種。