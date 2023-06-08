快訊

影／5億男案今再開庭 賴母2度激動喊「兒子不可能跳樓」

NBA／保羅將被太陽裁掉？ 雙方討論中、美媒曝留隊可能性

逆轉！貴婦級網紅袁曼軒遭前公婆討豪宅 她扳回一城

疫情騷動 中市明啟動兒童健康專案 2到12歲發兩劑快篩

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕宣布，明天起針對2至12歲兒童免費發放每人2劑COVID-19家用快篩試劑。圖／市府新聞局提供
台中市長盧秀燕宣布，明天起針對2至12歲兒童免費發放每人2劑COVID-19家用快篩試劑。圖／市府新聞局提供

疫情風險攀升，台中啟動「暑期守護兒童健康專案」，明天起到7月12日，針對2至12歲兒童免費發放每人2劑COVID-19家用快篩試劑，透過學校與幼兒園發放、未就學兒童則由家長持戶口名簿或戶籍謄本到各區公所領取，預計約29萬名兒童受惠。

因應小六學生畢業季，守護專案提早到明天開始發放，讓畢業生可帶回家備用，大約60萬劑。教育局執行公私立幼兒園發放、未上學的小朋友可到當地的區公所領取，托兒所如有收部分2到3歲孩子則由所方發放。疫情逐漸加溫，到公共場合宜多留意。

衛生局長曾梓展表示，5月1日起COVID-19降階改類、中央流行疫情指揮中心解編，但疫情對健康的威脅並未消失，依據疾病管制署監測資料顯示，台中市第19周確診數計111名，第20周確診數計154名，確診率增加38.7%；另第21周確診數計142名，相比第20周確診數比率下降7.8%。台中市3周來COVID-19疫情稍緩，但依全國近期COVID-19疫情，仍處上升階段。

曾梓展提醒，家中2歲以上寶貝如出現發燒、呼吸道症狀等疑似COVID-19症狀，家長可先協助篩檢，將篩檢結果告知診治醫師，經快篩陽性、出現發燒超過48小時或高燒超過39度、活動力不佳、呼吸急促、持續嘔吐或腹瀉等症狀，應盡速就醫；另出現抽搐、意識不佳或持續昏睡、呼吸困難、體溫大於41度、肌躍型抽搐、步態不穩等症狀，應立即就醫。

衛生局呼籲，接種COVID-19疫苗可減少感染、降低重症及死亡風險，台中5-11歲第3劑追加劑完成率目前約23.4%，鼓勵家長帶符合條件的兒童踴躍打疫苗，提醒今年尚未接種疫苗者盡速接種，5月16日起完成基礎劑的幼兒可接種BA.4/5次世代莫德納疫苗

台中市5月15日起推動接種新冠疫苗送4劑快篩試劑活動，符合資格且尚未接種的民眾，可至全市合約院所接種。

莫德納疫苗 疫情 COVID-19

延伸閱讀

華銀美元優存 放送三好康

高雄近一周COVID-19確診較上周增加 打疫苗送500禮券至六月底

中市行人走斑馬線遭機車撞擊 警方將究責開罰

惠譽信評：完工風險的減輕 將促進台灣離岸風電再融資

相關新聞

今上看36度、午後雷陣雨 下周漸入梅雨旺盛期慎防致災降雨

中央氣象局說，輕度颱風谷超今天凌晨2時的中心位置在鵝鑾鼻東南東方1410公里海面上，以每小時11公里速度，向西北西轉西北...

維他命B群、消化酵素…15項指示藥 取消健保給付

健保是否繼續給付止痛藥、咳嗽感冒藥等八百多項指示藥品，醫藥界長期爭論，衛福部健保署於本周二下午召開會議，歷經三個多小時，...

感冒藥應取消健保給付？ 反對派：傷醫病關係

衛福部健保署取消十五項指示藥品，醫療改革基金會執行長林雅惠表示，下一階段應該討論腸胃用藥、感冒藥等用量高，以及已有取代藥...

周日起慎防致災降雨 彭啟明：把好幾個月的缺水1周補完

天氣風險公司總經理彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專指出， 這幾天持續不穩定的環境，午後熱對流發展條件相當好，周末鋒...

午後雷陣雨 明起各地降雨機率增「至少持續到下周末」

天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天指出，今天的天氣與過去幾天相似，仍然是午後雷陣雨為主軸，還是有局部短時強降雨機會，提醒大...

端午連假疏運高鐵再加開6車次 10日凌晨零時開放購票

今年端午連假為6月21日至26日，台灣高鐵指出，5月24日開放預購踴躍，經評估決定再加開6班次列車（南下4班、北上2班）...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦