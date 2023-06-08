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打造高齡友善社會 用K歌串聯長者、新住民、移工及看護

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
中正傳播系教授盧鴻毅昨天媒合民雄在地長者、新住民、移工及看護於三隻小豬觀光工廠舉行K歌活動打造高齡友善社會。圖／盧鴻毅提供
中正傳播系教授盧鴻毅昨天媒合民雄在地長者、新住民、移工及看護於三隻小豬觀光工廠舉行K歌活動打造高齡友善社會。圖／盧鴻毅提供

國立中正大學傳播系教授盧鴻毅媒合長庚科技大學嘉義分部、民雄鄉衛生所及崇仁醫護管理專科學校，昨天在民雄三隻小豬觀光農場攜手合作，從娛樂衛教及唱歌PK過程，將高齡友善的觀念置入宣導，讓在地長者、新住民移工及看護一同互相交流，體現高齡友善的意義。

盧鴻毅在中正大學的社會實踐計畫中強調「跨校、跨齡又跨域」，並帶領「三味曲走唱團」行走社區，透過歌唱方式，將要宣導的內容置入其中。

昨天帶領各單位及崇仁護校護理科學生，攜手於民雄三隻小豬觀光農場，一起陪伴10多位長者、新住民、移工及看護，用歡樂的歌聲，促進代間溝通及文化交融。

盧鴻毅指出，打造高齡友善社區需要接地氣的培力方式，唱歌是將不同族群拉近距離的方法之一，來自不同國家人們，透過K歌過程聊天、交流，也能體現長者可愛之處，這樣離高齡友善社會的目標就不遠了。

來自越南的阮氏清水表示，她嫁到台灣10多年，第一次在這麼多長者面前唱台灣歌曲，也更知道長者喜歡唱什麼歌，見到台下的長者不吝給她掌聲，以後會更有自信跟台灣的長者互動。

民雄鄉衛生所表示，民雄有不少新住民、移工及看護，他們與當地長者互動的機會相當多，如果這群來自國外的朋友及民雄長者可以透過交流相互了解，也可以打造美好的高齡友善社會。

長庚科技大學嘉義分部指出，今年獲經費補助提出「多元新視界，攜手嘉移人」，將移工及外籍看護納入關懷對象，希望這群來自國外的好朋友，透過培力課程，深入了解台灣文化，成為台灣社會的一份子。

長庚科大嘉義分部副教授翁政興表示，該校多年來深耕社區，特別關心新住民的文化適應問題，最近新計畫再納入移工及外籍看護，陪伴對象更多元，透過活動交流學習，促進彼此的尊重，打造高齡友善的氛圍與環境。

中正傳播系教授盧鴻毅昨天媒合民雄在地長者、新住民、移工及看護於三隻小豬觀光工廠舉行K歌活動打造高齡友善社會。圖／盧鴻毅提供
中正傳播系教授盧鴻毅昨天媒合民雄在地長者、新住民、移工及看護於三隻小豬觀光工廠舉行K歌活動打造高齡友善社會。圖／盧鴻毅提供
中正傳播系教授盧鴻毅昨天媒合民雄在地長者、新住民、移工及看護於三隻小豬觀光工廠舉行K歌活動打造高齡友善社會。圖／盧鴻毅提供
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外籍看護 移工 新住民

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