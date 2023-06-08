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下周西南季風影響台灣長達6天 賈新興指這些地區注意較大雨勢

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
下周一至下周六受西南季風影響，各地有陣雨或雷雨，台中以北及嘉義以南山區有較大雨勢發生的機率。本報資料照片
下周一至下周六受西南季風影響，各地有陣雨或雷雨，台中以北及嘉義以南山區有較大雨勢發生的機率。本報資料照片

預期下周將有持續性降雨，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，留意下周一起西南季風影響，天氣極不穩定。

中央氣象局說，輕度颱風谷超今天凌晨2時的中心位置在鵝鑾鼻東南東方1410公里海面上，以每小時11公里速度，向西北西轉西北進行。

賈新興說，谷超颱風朝琉球群島東南方海域移動的機率高，明天至周日宜花東及恆春半島附近有長浪發生的機會。

他說，明天至周六微弱鋒面前緣，新竹以北及宜花有局部雨，午後各地有局部短暫陣雨，周日清晨西半部沿海有局部雨，午後各地有局部短暫陣雨。

賈新興說，下周一至下周六受西南季風影響，各地有陣雨或雷雨，台中以北及嘉義以南山區有較大雨勢發生的機率。請節約用水。後期預報不確定性略高，請留意最新的預報資訊。

明天至周六微弱鋒面前緣，新竹以北及宜花有局部雨，午後各地有局部短暫陣雨，周日清晨西半部沿海有局部雨，午後各地有局部短暫陣雨。下周一至下周六受西南季風影響，各地有陣雨或雷雨。圖／取自YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」
明天至周六微弱鋒面前緣，新竹以北及宜花有局部雨，午後各地有局部短暫陣雨，周日清晨西半部沿海有局部雨，午後各地有局部短暫陣雨。下周一至下周六受西南季風影響，各地有陣雨或雷雨。圖／取自YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」
輕度颱風谷超今天凌晨2時的中心位置在鵝鑾鼻東南東方1410公里海面上，以每小時11公里速度，向西北西轉西北進行。圖／取自氣象局網站
輕度颱風谷超今天凌晨2時的中心位置在鵝鑾鼻東南東方1410公里海面上，以每小時11公里速度，向西北西轉西北進行。圖／取自氣象局網站

颱風 谷超

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