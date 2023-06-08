下周西南季風影響台灣長達6天 賈新興指這些地區注意較大雨勢

預期下周將有持續性降雨，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，留意下周一起西南季風影響，天氣極不穩定。

中央氣象局說，輕度颱風谷超今天凌晨2時的中心位置在鵝鑾鼻東南東方1410公里海面上，以每小時11公里速度，向西北西轉西北進行。

賈新興說，谷超颱風朝琉球群島東南方海域移動的機率高，明天至周日宜花東及恆春半島附近有長浪發生的機會。

他說，明天至周六微弱鋒面前緣，新竹以北及宜花有局部雨，午後各地有局部短暫陣雨，周日清晨西半部沿海有局部雨，午後各地有局部短暫陣雨。