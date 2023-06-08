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午後雷陣雨 明起各地降雨機率增「至少持續到下周末」
天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天指出，今天的天氣與過去幾天相似，仍然是午後雷陣雨為主軸，還是有局部短時強降雨機會，提醒大家留意下午時段的天氣變化。
中央氣象局說，輕度颱風谷超今天凌晨2時的中心位置在鵝鑾鼻東南東方1410公里海面上，以每小時11公里速度，向西北西轉西北進行。
歐宗學說，谷超颱風目前仍在菲律賓東方海面，預估明天將逐漸開始轉向偏北移動，最新的路徑沒有變化，仍將在台灣東方遠海北上前往日本南方海面，預估對台灣仍然沒有影響。
明天開始天氣會更不穩定，歐宗學說，由於鋒面南下接近至台灣北部海面，帶來不穩定的環境以及水氣，各地不定時都有局部短暫陣雨或是雷雨機會，也可能會有局部較大雨勢。預估還是在下午時段的發生機會最高，可能對日常生活或是戶外活動帶來影響。
周末即將來臨，歐宗學表示，目前預報周六還是受到鋒面接近影響，周日開始到下周則是轉為低壓帶長時間籠罩台灣。天氣將持續不穩定，各地降雨機率都偏高。降雨的型態並不像過去幾天偏向山區而且集中在下半天，預估各地、全天都可能隨時會有短暫陣雨，出門要攜帶雨具。
歐宗學表示，明天開始台灣會進入一段較長時間的多雨天氣，至少可能會持續到下周末左右，有重要活動或行程建議先規畫好雨天備案。
他說，最重要的是，現階段對於這段時間的降雨範圍、雨量、影響時間等還是有很高的不確定性。近期預計前往山區或溪谷河床遊玩，要持續追蹤天氣預報資訊，也要審慎評估是否延期或取消，避免意外發生。
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