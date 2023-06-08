今上看36度、午後雷陣雨 下周漸入梅雨旺盛期慎防致災降雨

中央氣象局說，輕度颱風谷超今天凌晨2時的中心位置在鵝鑾鼻東南東方1410公里海面上，以每小時11公里速度，向西北西轉西北進行。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，中央氣象局颱風路徑潛勢預測圖及歐洲（ECMWF）模式系集模擬圖皆顯示，今年第3號颱風谷超將增強為中度颱風，並在台灣東側大約1000公里遠的海面上迴轉，對台、日皆無威脅。

不過，他說，周末東海岸會因此有長浪發生，岸邊活動要注意。

他說，今明兩天台灣持續處在熱力不穩定的條件下，各地晴時多雲，午後局部雷陣雨近山區發展，擴大至部分平地，並有延續至夜間的機率，有小範圍劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨發生的機率，應注意氣象局的特報。各地白天偏熱、遇雨則稍轉涼；今天北部24至34度，中部23至35度，南部24至36度，東部23至35度。

吳德榮說，周六至下周一梅雨季第5波鋒面為滯留鋒逐漸接近，鋒面結構雖不強，西南風輸送的水氣增多，局部地區有陣雨或雷雨的機率；午後對流旺盛，致使降雨範圍擴大、雨勢增強，其中有劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨發生，應隨時注意氣象局的特報。